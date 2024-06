Nach Trennung von Max: Datet Luisa Früh aktuell jemanden?

Luisa Früh wurde durch ihre Teilnahme bei Make Love, Fake Love bekannt. Dort ging ihr damaliger Freund Max Bornmann auf Tuchfühlung mit Yeliz Koc (30). Luisa zog wenige Monate nach der Show ihre Konsequenzen und trennte sich von dem Hottie. Doch wie läuft es derzeit in der Liebe für die Influencerin? "Ich glaube, ich habe es aufgegeben. Obwohl ich zu 100 Prozent weiß, was ich verdiene, gerate ich immer wieder an die Falschen. Und denke mir dann, obwohl ich weiß, dass es nicht so ist, dass ich die Person ändern kann und dass das Schicksal uns zusammengebracht hat", gibt sie in ihrer Instagram-Story preis und ergänzt: "Aber am Ende bin ich dann nur traurig."

Auch sonst scheint es bei der Reality-TV-Darstellerin nicht allzu gut zu laufen. "Ich habe seit Monaten die schlimmste Zeit meines Lebens und glücklich sein ist schon lange nicht mehr das, was es mal war", erklärt sie. Dennoch betont Luisa, wie froh sie um ihre Liebsten ist, die ihr in dieser Zeit beistehen: "Ich habe die besten Menschen um mich herum. Ich bin so unglaublich dankbar für sie, da sie die Wunden heilen, die sie nicht verursacht haben."

Luisas Ex Max hingegen lässt es seit der Trennung ordentlich krachen. Gleich mit mehreren TV-Kollegen bandelte der einstige Barkeeper in den vergangenen Monaten an. So wurde er vergangenes Jahr beim Knutschen mit der Ex-Cheerleaderin Melina Hoch erwischt. Doch auch mit TV-Sternchen Sandra Sicora (32) hatte er eine kurze Affäre.

Anzeige Anzeige

Instagram / frluuisa Luisa Früh, Influencerin

Anzeige Anzeige

Promiflash Melina Hoch und Max Bornmann, September 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Luisa so offen über ihr Liebesleben spricht? Ich finde das total mutig von ihr! Mir wäre das zu privat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de