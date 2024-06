Schon 31 Jahre alt: Ariana Grande schwelgt in Erinnerungen

Gestern ist Ariana Grande 31 Jahre alt geworden. Zur Feier des Tages hat die Sängerin offenbar in alten Aufnahmen von sich gekramt, denn auf Instagram teilt sie jetzt einen ganz besonderen Clip von sich mit ihren Fans. Darin tanzt Ariana im Alter von vier oder fünf Jahren in einem hell erleuchteten Hausflur umher. Sie singt inbrünstig und tapst in weißen Glitzerschuhen über den gefliesten Boden. Sie trägt einen farbenfrohen Badeanzug und performt, was das Zeug hält. Wahrscheinlich wurde sie damals von ihrer Mama gefilmt, denn man kann eine Frau lachen und reden hören. Ariana postet das Video ohne richtige Caption, sie fügt dem Clip nur ein Seifenblasen-Emoji hinzu.

In den Kommentaren zu dem niedlichen Video findet man einige liebe Worte von so manchen Promis. Zum Beispiel Daniella Monet, mit der sie viele Jahre für die Nickelodeon-Show "Victorious" vor der Kamera stand, wünscht: "Alles Gute zum Geburtstag, Schnuckelputz!" Aber auch Designer Hayden Williams meint: "Dein hoher Pferdeschwanz und die Stimme haben seit dem ersten Tag existiert! Happy Birthday, Königin." Reese Witherspoon (48) kommentiert: "Verliere bitte niemals diese Energie!" und Arianas Bruder, Frankie Grande (41), spaßt: "Ein echter Star wurde geboren!"

In den vergangenen Monaten ist Ariana sehr fleißig gewesen. Nicht nur veröffentlichte sie ihr heiß erwartetes siebtes Studio-Album "Eternal Sunshine", sondern sie stand auch noch für die Verfilmung von dem beliebten Musical "Wicked" vor der Kamera. Sie wird eine der Hauptrollen verkörpern und an der Seite von Bridgerton-Star Jonathan Bailey (36) und Filmlegenden Jeff Goldblum (71) und Michelle Yeoh (61) zu sehen sein. Der Film wird erst im November erscheinen, doch die Prognosen sind so gut, dass die Fortsetzung bereits für 2025 angesetzt ist, wie Teen Vogue berichtet.

Getty Images Frankie und Ariana Grande im Februar 2011

Instagram / jeffgoldblum Jonathan Bailey, Ariana Grande und Jeff Goldblum

