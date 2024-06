Nach Treffen mit Ben: Jennifer Lopez sieht angespannt aus!

Jennifer Lopez (54) wurde auf dem Weg zu den Paramount Studios angespannt am Telefon gesichtet. Auf den Fotos, die Page Six vorliegen, scheint die Sängerin in Gedanken versunken zu sein, als sie mit steinerner Miene im Auto telefoniert. Nach dem Gespräch wirkt die Schauspielerin dann aber entspannter und konzentriert sich auf ihr Handy. Ihr angespanntes Auftreten kommt nur einen Tag nach einem Treffen mit ihrem Ehemann Ben Affleck (51) in dessen Büro kurz nach ihrer Solo-Reise durch Europa.

An dem Abend des Treffens trug der Filmstar stolz seinen Ehering, vielleicht ein Zeichen dafür, dass die beiden trotz Gerüchten über eine bevorstehende Scheidung an ihren Problemen arbeiten. Während ihrer Reise nach Italien, wo J.Lo Mirror zufolge "Zeit zum Nachdenken über ihre Ehe" brauchte, sah sie jedoch unbeschwert aus und machte verführerische Selfies in einem weißen Badeanzug auf einem Boot.

Jennifer und Ben, von den Fans liebevoll "Bennifer" genannt, haben eine bewegte Beziehungsgeschichte. Sie waren erstmals von 2002 bis 2004 verlobt, trennten sich jedoch aufgrund des großen Medienrummels. 2021 fanden sie wieder zueinander, und der "Pearl Harbor"-Star machte seiner Liebsten 2022 erneut einen Antrag. Das Paar heiratete im selben Jahr sowohl in Las Vegas als auch in Georgia.

Mit dem Liebes-Comeback der Megastars waren jedoch nicht alle zufrieden: Wie aus einem Artikel von Daily Mail hervorging, soll Matt Damon bereits vor dem zweiten Beziehungsanlauf von Bennifer geahnt haben, dass die Beziehung erneut auf wackeligen Füßen stehen könnte. Ein Insider verriet: "Matt hat versucht, Ben zu warnen, als er wieder mit J.Lo zusammenkam, dass das passieren könnte!" Matt, der Ben bereits bei der ersten Trennung beistand, soll laut der Quelle immer gefürchtet haben, dass diese Krise wieder auftreten könnte.

Derselbe Informant berichtete zudem, dass der "Der Soldat James Ryan"-Star seinem langjährigen Freund geraten habe, sich in dieser schwierigen Phase auf seine Karriere zu konzentrieren. "Als die Dinge anfingen auseinanderzufallen, sagte Matt zu Ben, dass er jede Entscheidung unterstützt, die er trifft. Aber er möchte, dass er sich währenddessen auf seine Karriere fokussiert", hieß es. Besonders wichtig sei dem "Oppenheimer"-Darsteller, dass Ben sich selbst nicht vernachlässige und weiterhin auf seine beruflichen Erfolge achte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2023

Getty Images Matt Damon auf der Berlinale im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, J.Los angespannte Miene hat mit ihrem Treffen mit Ben zu tun? Ja, ganz bestimmt! Nein, sie ist sicher wegen etwas anderem gestresst... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de