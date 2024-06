Erstes US-TV-Duell: Fans in Sorge um Präsident Joe Biden

Am Donnerstagabend stand in den USA das erste TV-Duell der Präsidentschaftskandidaten Joe Biden (81) und Donald Trump (78) an. Doch der amtierende Präsident Biden sorgte nicht mit seinen politischen Aussagen für Gesprächsstoff, sondern vor allem mit seinem Verhalten. Im Gespräch mit dem Republikaner verspricht er sich immer wieder und verliert den Faden. Viele machen sich deshalb Sorgen um den Politiker. "Joe Biden ist gar nicht richtig da. [...] Es ist wirklich sehr traurig" und "Ich mache mir ernsthaft Sorgen um seine Gesundheit, sowohl körperlich als auch geistig", kommentieren nur zwei von vielen Usern auf X. Ein weiterer meint: "Als jemand, der geliebte Menschen durch Demenz und Alzheimer verloren hat, ist es wirklich traurig, Joe Biden dabei zuzusehen, wie er kaum einen zusammenhängenden Gedanken formulieren kann."

Im TV-Duell nahmen beide Politiker aber auch kein Blatt vor den Mund. So bezog sich Biden auch auf Trumps jüngste Negativschlagzeilen: Er sprach seine Affäre mit der Pornodarstellerin Stormy Daniels (45) an. "Die Verbrechen, deren Sie immer noch angeklagt sind – denken Sie an all die zivilrechtlichen Strafen, die Sie haben", tönte der 81-Jährige gegen seinen Kontrahenten und weiter: "Wie viele Millionen Dollar schulden Sie an zivilrechtlichen Strafen für die Belästigung einer Frau in der Öffentlichkeit? Für eine ganze Reihe von Dingen? Dafür, dass Sie Sex mit einem Pornostar hatten, während Ihre Frau schwanger war?" Trump hielt dagegen – er habe keinen Sex mit einem Pornostar gehabt und der Schweigegeldprozess sei "manipuliert und politisch motiviert" gewesen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Gesundheitszustand des aktuellen US-Präsidenten infrage gestellt wird. Bei Events und Veranstaltungen machte er laut Fans schon häufig den Eindruck, als sei er wacklig auf den Beinen gewesen. Bereits 2021 schlug ein Video besonders hohe Wellen: Der Clip zeigt Biden beim Hinaufgehen der Treppen der Air Force One – doch dabei stolpert er mehrere Male, fällt einmal sogar richtig hin und muss sich danach am Geländer wieder aufstützen.

Getty Images Donald Trump und Joe Biden

Getty Images Joe Biden, 46. US-Präsident

