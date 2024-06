Diese "Princess Charming"-Kandidatinnen buhlen um Leas Herz

Schon am 3. Juli geht es wieder los: Lea Hoppenworth ist die Glückliche, die in diesem Jahr in der vierten Staffel von Princess Charming nach ihrer großen Liebe suchen wird. Ihre Auswahl ist groß, wie RTL nun bekannt gibt – ganze 20 Single-Damen werden die Berlinerin auf Koh Samui begrüßen. Mit dabei: Immobilienkauffrau Christine, Gesundheits- und Krankenpflegerin Hang, die Heidelbergerin Inci sowie die Berliner Studentin Julia und ebenfalls Melissa aus Neuss.

Doch damit noch nicht genug. Kathi aus Regensburg ist ebenfalls dabei. Die Einzel- und Paartherapeutin wird mit Sicherheit auch mal ein offenes Ohr für Lea haben, sollte Bedarf bestehen. Aber damit wird sie sicherlich nicht die Einzige sein: Denn auch Lara, Tommi, Laura, Viviana, Lisa und Lucia wollen die hübsche Blondine kennenlernen. Und auch die Single-Ladys Seleya, Maike, Sarah, Marjam, Marlen, Sara, Tay und Sina buhlen bei "Princess Charming" um Leas Herz.

Welche der Damen am Ende die Richtige für Lea sein wird, bleibt abzuwarten. Die Beauty tritt dem Liebesexperiment auf jeden Fall ganz offen entgegnen, wie sie gegenüber RTL zu verstehen gab – und einen Schlachtplan, wie sie ihre zukünftige Herzensdame finden möchte, gibt es nicht. "Ich setze auf Spontanität, statt auf taktisches Vorgehen. Es ist eine absolut einmalige Erfahrung und ich mag neue – vielleicht auch etwas verrückte – Herausforderungen."

Christine, Kandidatin bei "Princess Charming" 2024

Hang, "Princess Charming"-Kandidatin 2024

Inci, "Princess Charming"-Teilnehmerin

Julia, "Princess Charming"-Teilnehmerin

Katharina, "Princess Charming"-Teilnehmerin

Lara, "Princess Charming"-Teilnehmerin

Laura, "Princess Charming"-Kandidatin 2024

Lisa, "Princess Charming 2024"-Teilnehmerin

Lucia, "Princess Charming"-Kandidatin

Maike, "Princess Charming"-Kandidatin

Marjam, "Princess Charming"-Kandidatin

Marlen, "Princess Charming"-Kandidatin

Tommi, "Princess Charming 2024"-Teilnehmerin

Viviana Elisa "Princess Charming 2024"-Teilnehmerin

Sina, "Princess Charming 2024"-Teilnehmerin

Tay, "Princess Charming 2024"-Teilnehmerin

Seleya, "Princess Charming 2024"-Teilnehmerin

Sarah, "Princess Charmin 2024"-Teilnehmerin

Sara, "Princess Charming 2024"-Teilnehmerin

Melissa, "Princess Charming 2024"-Teilnehmerin

