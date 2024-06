Nach Unfall: Prinzessin Anne wurde aus Krankenhaus entlassen

Gute Nachrichten von Prinzessin Anne (73): Die Schwester von König Charles (75) durfte heute das Krankenhaus verlassen. Wie The Sun berichtet, wurde sie nun nach fünf Tagen aus dem Southmead Hospital in Bristol entlassen, werde sich aber in den kommenden Tagen zu Hause noch weiter auskurieren. Ihre königlichen Pflichten dürfe sie erst wieder aufnehmen, wenn sie das Okay der Ärzte bekommt. Die nächsten royalen Events müssen also erst mal ohne Anne stattfinden.

Die 73-Jährige hatte am vergangenen Sonntag einen Unfall. "Die königliche Prinzessin hat nach einem Vorfall auf dem Gatcombe Park Anwesen gestern Abend leichte Verletzungen und eine Gehirnerschütterung erlitten", erklärte der Buckingham Palace in einem Statement. Insider berichteten gegenüber The Telegraph, dass gegen 21:15 Uhr ein Rettungshubschrauber auf dem Grundstück gelandet sei, der Anne abholte. Ihr Mann Timothy Laurence (69) habe sie begleitet.

Was genau bei dem Unfall passiert ist, ist bisher nicht offiziell bekannt gegeben worden. Doch laut dem Blatt soll ihr medizinisches Team erklärt haben, dass ihre Verletzungen durch einen Aufprall mit dem Kopf oder den Beinen eines Pferdes in Verbindung stehen. Außerdem konnte sie sich an den Vorfall wohl nicht erinnern. Die Royal-Lady soll Gedächtnisverlust – vorübergehende globale Amnesie – erlitten haben. Bestätigt wurde dies vom Palast bisher noch nicht.

Getty Images Prinzessin Anne im Juni 2009 in Ascot, England

Getty Images Prinzessin Anne im Juni 2024

