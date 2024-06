Nach Urteil: Jonathan Majors glänzt mit Meagan bei Event

Da hat sich jemand richtig herausgeputzt! Im April dieses Jahres wurde Jonathan Majors (34) wegen Körperverletzung und Belästigung seiner Ex-Freundin zu einem 52-wöchigen Interventionsprogramm verurteilt. Das hält den Schauspieler allerdings nicht davon ab, sich mit seiner aktuellen Partnerin Meagan Good (42) auf dem roten Teppich zu zeigen. Für ein Event in Los Angeles schmeißen die beiden sich jetzt in ihre besten Outfits, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen. Jonathan trägt einen legeren schwarzen Anzug und ein weißes Hemd. Dazu kombiniert er eine französische Baskenmütze und schwarz-weiße Schuhe – ein grünes Tuch bietet einen kleinen Farbtupfer in seinem klassischen Outfit. Meagan glänzt in einem körperbetonten, schwarzen Kleid, das einen hohen Schlitz im Rock hat und transparente Cut-Outs am asymmetrischen Oberteil.

Auf den Bildern scheinen Jonathan und Meagan ziemlich verliebt. Sie schmiegen sich aneinander, lachen und halten Händchen. Dass die Liebe zwischen den beiden selbst nach seiner Verurteilung noch sehr stark ist, bewies er auch vor wenigen Tagen, als er einen Award für Beharrlichkeit verliehen bekam. Wie The Hollywood Reporter berichtete, wandte er sich während seiner 17 Minuten langen Dankesrede auch an Meagan mit den Worten: "Ich liebe dich. Ich liebe dich über alle Grenzen hinaus, mit all meiner Kraft und von ganzem Herzen liebe ich dich."

Auch karrieretechnisch geht es für Jonathan wieder bergauf. In der vergangenen Woche wurde er als die Hauptrolle in einem neuen Science-Fiction-Film enthüllt, der bereits im späten Herbst dieses Jahres mit den Dreharbeiten beginnen soll. Wie Deadline berichtet, ist es die erste Rolle für Jonathan seit seinem Schuldspruch, der auch dafür gesorgt hatte, dass Jonathans Rolle Kang, der Eroberer, in den Marvel-Filmen gestrichen wurde.

Getty Images Jonathan Majors, Juni 2024

Getty Images Jonathan Majors bei der "Ant-Man"-Premiere

