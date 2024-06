Neuer Look: Lily Collins trägt jetzt eine Kurzhaarfrisur!

Ab und zu tut eine große Veränderung gut – das findet anscheinend auch Lily Collins (35). Auf Instagram teilt die Schauspielerin nun eine Reihe Fotos und ein Video von sich, wo sie ihren neuen Haarschnitt präsentiert. Ihre langen Haare reichen ihr jetzt nur noch bis zum Kinn! "Neue Haarära freigeschaltet", nennt sie den Beitrag. Die Fotos zeigen Lily in einem weißen Oberteil vor einer beigefarbenen Wand. Sie präsentiert ihre neue Frise von allen Seiten. Im Video sieht man, wie Lily den ersten Schnitt sogar selbst macht! Während sie mit der Schere eine dicke Strähne kürzt, reißt sie voller Staunen den Mund weit auf, bevor sie in Lachen ausbricht.

Ihre Follower lieben ihren neuen Look. "Du siehst so toll aus!", "Perfekt! Sehr mutig, aber eine großartige Entscheidung!" und "Lily ist alles, was gut ist in dieser Welt!", kommentieren ihre Fans unter dem Posting. Auch Hollywood-Kollegin Courteney Cox (60) findet den Look super und schreibt: "Wunderschön!" Ashley Park (33), die mit Lily für Emily in Paris vor der Kamera steht, meint: "Jetzt geht es los! Ja!" Manche der Fans finden auch, dass sie dank ihrer blassen Haut und den dunklen Haaren wie Schneewittchen aussieht.

Ihren neuen Look setzt die Tochter von Phil Collins (73) auch direkt in Szene: Für die Presse-Tour zu ihrem aktuellen Film "MaXXXine" schmeißt sich die Schauspielerin in ein paar kunstvolle Outfits und hält die Looks ebenfalls auf ihrem Social-Media-Kanal fest. Im vergangenen Monat stand die "Love, Rosie"-Darstellerin noch für die Netflix-Serie "Emily in Paris" vor der Kamera. Ihr neuer Look lässt vermuten, dass die Dreharbeiten dafür nun abgeschlossen sind.

KCS Presse / MEGA Lily Collins am Set von "Emily in Paris" im April 2024

Getty Images Der Cast von "MaXXXine" am TCL Chinese Theatre

