Kim K. und Emma Roberts arbeiten gemeinsam an neuer Serie!

Sind sie auf den Geschmack gekommen? In der neuen Staffel von American Horror Story spielen Kim Kardashian (43) und Emma Roberts (33) Seite an Seite. Offenbar verstehen sich die Unternehmerin und die Schauspielerin richtig gut, denn sie sind schon am nächsten Projekt dran! "Ja. Kim und ich sind die ausführenden Produzenten einer Serie für Netflix namens 'Calabasas'", verrät die "Wild Child"-Darstellerin in der Radioshow "The Spotlight With Jessica Shaw". Mit dabei ist auch Marlene King (62) als Showrunnerin, die schon Pretty Little Liars gemacht hat.

Über den Inhalt will Emma aber noch nicht allzu viel verraten. "Was ich sagen kann, ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich das nächste 'The O.C.' will und ich denke, wenn wir es richtig machen, wird es ein bisschen 'The O.C.' und ein bisschen 'Pretty Little Liars' sein. Kim und ich sind einfach zwei Calabasas-Mädchen, die zu ihren Wurzeln zurückkehren", plaudert die 33-Jährige aber schon mal vielversprechend aus.

In der zwölften Staffel von "American Horror Story" ist zum ersten Mal auch Kim dabei und ergatterte sogar eine der Hauptrollen. In einer Szene kommen sie und Emma sich sogar richtig nahe und sie küssen sich! Das ist aber nicht das erste Mal, dass die Ex von Kanye West (47) Schauspielluft schnuppert, denn sie hatte schon hier und da Rollen. Bald ist sie dann in der Komödie "The Fifth Wheel" zu sehen.

ActionPress Kim Kardashian und Emma Roberts in "American Horror Story"

Getty Images Kim Kardashian, Unternehmerin

