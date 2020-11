Wentworth Millers (48) Zeit bei Prison Break ist offiziell aus und vorbei! Der Schauspieler, der den meisten Serienfans als Michael Scofield in der beliebten Knast-Show bekannt sein dürfte, schlüpfte für das Revival der Serie 2017 nochmals in seine Paraderolle von damals. Die Hoffnung vieler Zuschauer auf eine sechste Staffel mit ihm als Hauptdarsteller erstickte der gebürtige Brite nun allerdings im Keim. Denn Wentworth verkündete: Er wird nicht zu der überaus erfolgreichen Show zurückkehren.

Aber was ist der Grund für diesen Entschluss? "Ich will einfach keine heterosexuellen Charaktere mehr spielen. Ihre Geschichten wurden bereits (immer und immer wieder) erzählt", erklärt Wentworth in einem Instagram-Post. Es tue ihm leid, dass er die Fans von "Prison Break" und ihren Wunsch nach weiteren Staffeln mit seinem Entschluss enttäusche, aber die Serienanhänger müssen verstehen: "Ihr habt euch in einen fiktiven Hetero-Mann verliebt, der von einem echten schwulen Mann verkörpert wird".

Verständnis für den seit 2013 geouteten "Resident Evil: Afterlife"-Darsteller zeigte bereits sein Ex-Co-Star und Serienbruder Dominic Purcell (50). Er kommentierte den Beitrag von Wentworth und schreibt: "Es hat Spaß mit dir gemacht. Aber ich verstehe und respektiere deine Argumentation voll und ganz."

Anzeige

Getty Images Der "Prison Break"-Cast 2017

Anzeige

Getty Images Wentworth Miller bei einer Pressekonferenz in Pasadena im Januar 2017

Anzeige

Getty Images Wentworth Miller und Dominic Purcell bei einer Pressetour in Pasadena im Januar 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de