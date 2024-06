Versteckte Katherine Schwarzenegger hier ihren Babybauch?

Katherine Schwarzenegger (34) und Chris Pratt (45) sollen derzeit ihr drittes gemeinsames Kind erwarten. Bestätigt hat die Autorin das bislang noch nicht. Nun liegen Daily Mail Bilder vor, die die Tochter von Arnold Schwarzenegger (76) vor wenigen Tagen beim Bummeln in Los Angeles zeigen. Auf den Schnappschüssen hält sie eine große Korbtasche schützend vor ihren Bauch, auf einem Bild lässt sich ein Babybauch aber leicht erahnen. Versteckt sie hier etwa bewusst ihre Körpermitte? Immerhin halten sich Chris und sie zu der dritten Schwangerschaft eher zurück.

Erst kürzlich plauderte eine Quelle gegenüber TMZ aus, dass Katherine und der Guardians of the Galaxy-Star wieder in freudiger Erwartung sind. Aber auch im Netz zeigen die beiden bislang noch nichts. Erst am Freitag teilte Katherine auf ihrem Instagram-Profil eine Reihe Fotos von einem Tag mit ihren zwei Töchtern, auf denen sie aber nur von hinten abgelichtet wurde.

Chris und Katherine hatten ihre Beziehung im Dezember 2018 mit einem Geburtstagspost von Chris offiziell gemacht, nachdem er sich sieben Monate zuvor von Anna Faris (47) getrennt hatte. Nur einen Monat nach der öffentlichen Bekanntgabe ihres Liebesglücks machte Chris Katherine bereits einen Heiratsantrag. Die intime Hochzeit fand im Juni 2019 in Montecito, Kalifornien, statt. Seitdem haben sie zwei Töchter bekommen, die die Namen Eloise Christina (2) und Lyla Maria tragen.

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt, Februar 2024

Instagram / prattprattpratt Katherine Schwarzenegger mit ihren beiden Töchtern

