Gegen Eric Sindermann verloren: Jörg Hansen war angeschlagen

Das war wohl nichts. Im Boxring trafen Eric Sindermann (35) und Jörg Hansen am Samstag aufeinander und fochten dort ihre Streitigkeiten aus. Als Sieger ging schließlich der ehemalige Handballspieler hervor. Im Gespräch mit Promiflash verrät Jörg nun, dass er zum Zeitpunkt des Kampfes noch etwas mit seiner Gesundheit zu kämpfen gehabt habe: Kurze Zeit zuvor habe er noch an einer Corona-Erkrankung gelitten. "Mein Trainer hat mir auch davon abgeraten, überhaupt zu kämpfen, aber hätte ich ihm abgesagt, hätte jeder direkt davon gesprochen, dass es klar war und alles nur PR wäre. Die Genugtuung wollte ich keinem geben", stellt Jörg klar.

Nun sei er erst einmal erleichtert, den Kampf hinter sich gebracht zu haben. "Ich bin sehr froh, dass es vorbei ist. Ich bin nun mal kein Sportler, was man sicherlich gesehen hat", fährt der Realitystar im exklusiven Interview fort. Obwohl auch er einsehen muss, ziemliche Fortschritte in dem Sport gemacht zu haben: "Aber natürlich ist das weit von dem entfernt, was Eric und die anderen geleistet haben." Jörg sei aber stolz auf sich, Teil des Box-Spektakels gewesen zu sein und dass ihm die Ehre, "zwischen all den Profis und vor allem Marco Huck kämpfen zu dürfen", zuteilgeworden sei.

Eric betonte bereits vor dem Kampf, wie sehr er sich auf das Aufeinandertreffen im Ring vorbereitet. "Ich trainiere wie ein Verrückter und gebe alles. Meine Ernährung ist gesund und es gibt keinen Alkohol. Ich lebe wie ein Mönch", verriet er Promiflash. Auch all seine Liebsten standen jederzeit hinter ihm und drückten ihm die Daumen: "Mentale Unterstützung bekomme ich von meinem kleinen Chihuahua Balu und meiner Familie. Deswegen bin ich auch extrem glücklich mit meinem Leben, weil die wichtigen Personen hinter mir stehen."

privat Jörg Hansen im Mai 2024

ActionPress Eric Sindermann, Februar 2024

