Heidi Klum gesteht: Sie hat sehr starke Messie-Tendenzen!

In der neuen Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz", die das Leben ihres Ehemanns Tom Kaulitz (34) und seines Zwillingsbruders Bill (34) begleitet, macht Heidi Klum (51) ein großes Geständnis: Sie hat starke Messie-Tendenzen! "Ich kaufe lieber ein größeres Haus, als dass ich etwas wegschmeißen muss", erklärt die Germany's Next Topmodel-Chefin schmunzelnd. "Es sind aber auch teure Kinkerlitzchen. Das ist nicht nur Oberramsch. Obwohl ... Ramsch liebe ich auch ein bisschen, da ist von allem etwas dabei", lacht Heidi.

Auch Tom bestätigt die Sammelleidenschaft seiner Frau. "Man muss schon sagen, dass meine Frau eine 'Horderin' ist. Unsere zweite Garage, unser ganzer Keller, unser Dachgeschoss – alles ist voll mit Heidis Sachen, weil sie nichts wegschmeißen kann", erklärt der Tokio Hotel-Gitarrist. Als Bill und Tom sich zum Ziel gesetzt haben, ihre angemietete Storage-Garage mit altem Zeugs aus Deutschland auszumisten, kann Heidi nur mit dem Kopf schütteln – sie kann das Vorhaben nicht verstehen. "Ich hätte in der Garage [von Bill und Tom] sicherlich auch etwas gefunden", gibt das Model zu.

In der Serie wird so manches Geheimnis aufgedeckt. Unter anderem gesteht Bill, dass er eine geheime Kreditkarte besitzt, von der Tom nicht weiß. Dieser schaue sich nämlich jede Woche alle Abrechnungen an und sei oft von Bills extravaganten Shoppingtrips geschockt. Tom reagiert auf Bills Geständnis mehr als überrascht: "Das ist ja interessant", schmunzelt der 34-Jährige.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, Ehepaar

©Netflix Bill und Tom Kaulitz in der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz"

