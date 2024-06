Im Leoparden-Look: Kopiert Kylie Jenner hier etwa Bianca?

Bei der alljährlichen Pariser Fashion Week zeigen sich die Stars und Sternchen von ihrer besten Seite. Auch Kylie Jenner (26) präsentiert in diesem Jahr in der Stadt der Liebe wieder zahlreiche extravagante Looks. Auf dem Weg zu einem Dinner im luxuriösen Hotel Costes wird die The Kardashians-Bekanntheit nun in einem weiteren Outfit abgelichtet: Kylie trägt einen Oversized-Mantel in Leopardenmuster, zu dem sie passende High Heels kombiniert. Hat sie sich bei diesem Look etwa von Bianca Censori (29) inspirieren lassen? Die Frau von Kanye West (47) war zu Beginn des Jahres in einem ganz ähnlichen Outfit gesehen worden. Auch sie hatte einen Leoparden-Mantel in Übergröße getragen.

Das Tiermuster scheint sich derzeit großer Beliebtheit zu erfreuen. Denn auch Kylies Schwester Kim Kardashian (43) präsentierte sich vor wenigen Tagen im Leoparden-Look. Die Ex-Frau von Kanye veröffentlichte eine Bilderreihe auf Instagram. Auf den Schnappschüssen zeigte sie sich im knappen Leoparden-Bikini. Den Look rundete die Medienpersönlichkeit sogar mit einer passenden Gesichtsmaske ab, die ebenfalls entsprechend gemustert war.

Nicht nur mit ihrem Leoparden-Mantel sorgte Kylie bei der Fashion Week für Aufsehen. Bei der Schiaparelli Haute Couture Show am Montag erschien das Model in einem figurbetonten, rosafarbenen Korsettkleid, das mit unzähligen silbernen Edelsteinen verziert war. Ihr Gesicht verdeckte sie mit einem transparenten, gelöcherten Stoff. Auf Instagram erntete die 26-Jährige für dieses Accessoire ziemlich viel Spott. Zahlreiche Nutzer verglichen ihre Kopfbedeckung mit einem Moskitonetz.

Bianca Censori, 2024

Kylie Jenner bei der Schiaparelli Show 2024

