Neue Bilder: Renée Zellweger mit Kids am "Bridget Jones"-Set

Bald gibt es wieder Schokolade zum Frühstück! Die Dreharbeiten für den vierten Teil der beliebten "Bridget Jones"-Reihe sind bereits seit einigen Wochen in vollem Gange. Nachdem Bridget im dritten Film erstmals Mutter geworden ist, schlüpft Renée Zellweger (55) nun ein weiteres Mal in ihre ikonische Rolle. Neue Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen Renée und zwei junge Schauspieler, die ihre Kinder in der Fortsetzung verkörpern werden, am Set. Das Trio steht auf einer Straße, während jeder von ihnen einen schwebenden Luftballon an einer Schnur in der Hand hält. Auf den Schnappschüssen sind Briefumschläge mit der Aufschrift "M." zu erkennen, die jeweils an den Ballons befestigt sind.

Auch acht Jahre nach der Veröffentlichung von "Bridget Jones' Baby" schreit Renées Outfit am Set der Fortsetzung förmlich nach der unverkennbaren, kettenrauchenden Blondine. Sie trägt einen durchgeknöpften, kurzen Jeansrock über einer schwarzen Strumpfhose und einen halb zugeknöpften, grauen Oversized-Cardigan. Dazu kombiniert sie ein hellgelbes Shirt und rosafarbene Sneaker. Die beiden Kinder stehen in farbenfrohen Outfits neben ihrer Film-Mama und spiegeln Bridgets schrillen Look wider.

Der neue Film wird, genau wie seine Vorgänger, auf einem Roman von Helen Fielding (66) basieren. Im Buch "Bridget Jones: Mad About the Boy" versucht Bridget, ihr Leben als zweifache Mutter in den Fünfzigern zu meistern. Dass Colin Firth (63) nicht in seine Rolle als Mark Darcy zurückkehren wird, könnte darauf hinweisen, dass sein Charakter, wie in der Buchvorlage, bei einem tragischen Unfall verstirbt. Somit könnte die Szene eine Hommage an Bridgets Ex und den Vater ihrer Kinder, Mark Darcy, sein. Die kleine Familie bereitet sich wohl darauf vor, die Luftballons und ihre Botschaften an Mark als Abschiedsritual in den Himmel steigen zu lassen.

Renée Zellweger in "Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück"

Colin Firth, Renée Zellweger und Patrick Dempsey im September 2016

