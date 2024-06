So reich sind die einstigen One-Direction-Mitglieder heute

One Direction war die wohl erfolgreichste Boygroup der vergangenen Jahre. Seit ihrer Gründung in der Castingshow The X-Factor im Jahr 2010 bis zu ihrer plötzlichen Trennung 2016 begeisterte sie mit ihrer Musik Millionen von Fans. Mit Songs wie "What Makes You Beautiful" und "Steal My Girl" stürmten die fünf Bandmitglieder die internationalen Charts. Nach ihrer Auflösung ging jeder seinen eigenen Weg und versuchte sich an einer Solokarriere. Wie erfolgreich die Jungs bis heute sind, spiegelt sich im beeindruckenden Nettovermögen der einstigen Teeniestars wider, wie Just Jared berichtet. Allen voran sichert sich Harry Styles (30) mit einem geschätzten Vermögen von 112 Millionen Euro Platz eins der Großverdiener, was die treuen Fans des Frauenschwarms kaum überraschen dürfte. Seit dem Start seiner Solokarriere veröffentlichte Harry drei erfolgreiche Alben und zahlreiche Singles, von denen es die eine oder andere an die Spitze der Billboard Hot 100 Charts schaffte.

Mit etwas Abstand reiht sich Zayn Malik (31) mit beachtlichen 70 Millionen Euro als Zweiter in das Ranking ein. Er trennte sich als Erster von der Band und läutete mit seiner Debütsingle "Pillow Talk", die direkt auf Platz eins der Charts landete, seine erfolgreiche Karriere als Solokünstler ein. Die restlichen Mitglieder Niall Horan (30), Louis Tomlinson (32) und Liam Payne (30) teilen sich den dritten Platz: Alle drei haben jeweils schätzungsweise 65,5 Millionen Euro auf ihren Bankkonten. Auch sie sind bis heute in der Musikbranche aktiv und konnten einige Soloerfolge verzeichnen.

Im vergangenen Jahr wurden Spekulationen um eine mögliche One-Direction-Reunion laut. Bei seinem Auftritt in "The Late Late Show with James Corden" gab Harry eine vage Antwort auf die Frage nach einem Comeback der Boyband: "Ich würde niemals nie sagen. Ich denke, wenn es eine Zeit gibt, wo wir sagen: 'Wieso nicht?'" Auch der "The X-Factor"-Macher Simon Cowell (64) äußerte sich kürzlich in dem Podcast "The Diary of a CEO" zu den Gerüchten und stellte zur Enttäuschung der Fans klar, dass er eine Reunion für unwahrscheinlich halte.

Angela Weiss / Getty Images Zayn Malik bei den Grammy Awards in New York

Getty Images Harry Styles, Sänger

