Nach Festival: Prinzessin Beatrice feiert zu Kings of Leon!

Auch die Royals haben jede Menge Spaß! Prinzessin Beatrice (35) verbrachte das vergangene Wochenende auf dem berühmten Glastonbury-Festival im britischen Somerset. Wie Mirror berichtet, habe die Cousine von Prinz William (42) bis in die frühen Morgenstunden des Samstags zu Songs wie "Can't Get You Out Of My Head" von Kylie Minogue (56) getanzt und den einen oder anderen Cocktail getrunken. Doch damit noch nicht genug: Anschließend habe sie gemeinsam mit ihrem Mann Edoardo Mapelli Mozzi (40) im Hyde Park in einer Privatloge beim Konzert der Kings of Leon abgerockt. "Beatrice hatte sichtlich Spaß und zeigte trotz ihrer langen Nächte in Glastonbury keine Anzeichen von Müdigkeit", hielt eine aufmerksame Beobachterin fest.

Vor rund zwei Wochen sah der Alltag der britischen Royal noch ganz anders aus. Gemeinsam mit den anderen Familienmitgliedern des Königshauses nahm sie am diesjährigen Royal Ascot teil und brillierte dort mit gewöhnlich adliger Vornehmheit. Sie trug ein weißes Kleid mit rosafarbenem Blumenmuster und einen überdimensionalen Haarreif, der üppig mit Blüten besetzt war. Wie vorliegende Schnappschüsse zeigen, schien sich die Tochter von Sarah Ferguson (64) bestens amüsiert zu haben.

Beatrice ist allerdings nicht die einzige, die mit ihrer Anwesenheit auf einem Konzert für Aufsehen sorgte. Auch William amüsierte sich zuletzt prächtig bei einem Auftritt – der Sohn von König Charles (75) besuchte gemeinsam mit seinen Kids Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (9) die "The Eras"-Tour von Taylor Swift (34). Nachdem der Royal zu den Hits des Popstars locker die Hüfte geschwungen hatte, hielt er den Abend noch in einem Selfie mit Taylor, ihrem Freund Travis und seinem Nachwuchs fest.

Getty Images Princess Beatrice und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi

Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte

