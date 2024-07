Pleite? Kanye West soll Ex Kim Kardashian um Geld bitten

Kanye West (47), der für seinen Hit "Gold Digger" bekannt ist, hat laut Berichten finanzielle Schwierigkeiten und sucht Unterstützung bei seiner Ex-Frau Kim Kardashian (43). Ein Insider verriet gegenüber In Touch Weekly, dass Kanye seine Ersparnisse in alarmierendem Tempo aufbraucht, insbesondere seit dem Verlust seines lukrativen Adidas-Vertrags im Oktober 2022. Damals entstanden große Lücken in seinem Vermögen aufgrund antisemitischer Äußerungen des Rappers. Eine unmittelbare Reaktion darauf zeigte Kanye, indem er weiterhin großzügig Geld ausgab. Nun sei er aber gezwungen, seine Ausgaben drastisch zu reduzieren, sagte die Quelle weiter.

Der Rapper, der einst für sein extravagantes Leben bekannt war, soll inzwischen auf Geschäftsreisen nicht mehr den Privatjet nutzen. Er und seine Frau Bianca Censori (29) wurden kürzlich auf einem kommerziellen Flug gefilmt. Das zeige, wie ernst die Lage ist. Hinzu kommt, dass Kanye derzeit mit einer Klage wegen sexueller Belästigung konfrontiert ist, was zusätzlich zu seinen finanziellen Belastungen beiträgt. Laut dem Insider hat Kim Kardashian, im Gegensatz zu ihrem Ex-Mann, ihre Finanzen gut im Griff und floriert mit ihren zahlreichen Geschäftstätigkeiten.

Kim, die durch ihre Reality-TV-Karriere, das Modelabel SKIMS und diverse andere Geschäftszweige ein Vermögen von rund 1,6 Milliarden Euro angehäuft hat, lebt nach wie vor in Luxus. "Sie kann jederzeit einen Privatjet oder eine Stretch-Limousine chartern", so der Insider. Kanye hingegen kämpft weiterhin mit finanziellen Verpflichtungen wie Unterhaltszahlungen für die gemeinsamen Kinder. Dass Kanye sich wirklich überwinden musste, Kim um Hilfe zu bitten, zeigt, wie verzweifelt seine Lage aktuell ist.

Hinzu kommt die jüngste Klage, von der Kanye und sein ehemaliger Stabschef Milo Yiannopoulos betroffen sind. Erst gestern wurde bekannt, dass ihnen "Zwangsarbeit" vorgeworfen wird. Mitarbeiter, die an Kanyes Streaming-App arbeiteten, sollen unter extremen Bedingungen gelitten haben. Die Vorwürfe gehen noch weiter: Bianca soll Pornos an Mitarbeiter verschickt haben, was das ohnehin schon brisante Arbeitsumfeld weiter verschärfte und für Empörung sorgte. "Die Situationen, die in der Klage beschrieben werden, sind erschütternd und werfen kein gutes Licht auf die Arbeitsbedingungen unter Kanye", sagte eine Quelle gegenüber TMZ.

Kim und Kanye galten einige Jahre als absolutes Traumpaar Hollywoods. 2021 trennten sich die beiden schließlich zur Überraschung vieler Fans. Doch auch nach der Scheidung wird das einstige Paar immer eine Verbindung haben, wie ein Experte gegenüber Mirror verriet: "Trotz der Turbulenzen und Spannungen, die in den letzten Jahren zwischen Kanye und der Kardashian-Familie aufgetreten sind, wird es immer eine Verbindung zwischen ihnen geben, da Kanye und Kim vier gemeinsame Kinder haben."

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Kim Kardashian im Mai 2024

Instagram / biancacesori Bianca Censori und Kanye West im April 2024

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Saint, North, Psalm und Chicago

