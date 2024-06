Neues Haar, neues Glück: Khloé Kardashian ist jetzt brünett

Khloé Kardashian feiert einen runden Geburtstag: Der TV-Star wird 40 Jahre alt! Aber sie verabschiedet sich nicht nur von ihren 30ern, sondern gleichzeitig auch von ihrer roten Mähne! Stattdessen strahlen ihre Haare jetzt in einem warmen Braun mit goldenen Highlights, wie Khloé auf Snapchat präsentiert. Dort erklärt sie auch direkt, was es mit der Veränderung auf sich hat. "Ich habe mir die Haare wieder gefärbt. Meine Haare waren etwa einen Monat lang rot. So sehr ich Rot auch liebe, jedes Mal, wenn man es wäscht, geht es wieder raus und verblasst", erklärt sie und fügt hinzu: "Es war mir zu viel Aufwand."

Ihrer Meinung nach sei ihr sonst übliches Platinblond einfacher zu handhaben gewesen, das Rot dagegen habe zu viel Zeit in Anspruch genommen. "Ich konnte es einfach nicht mehr ertragen, [meine Haare] einmal die Woche zu tönen. Dafür habe ich keine Zeit, und jedes Mal, wenn man sie wäscht, ändern sie ihre Farbe", führt Khloé weiter aus. Mit ihren neuen Haaren ist die zweifache Mama aber sichtlich zufrieden. "Ich liebe den Schokoladen-Look. Ich liebe das Rot, aber diese Farbe wird einfach und schön und mein Haar wird so glücklich sein, dass ich es für eine Weile nicht blondieren werde", erzählt sie freudig.

Dabei ist ihre letzte Haartransformation gar nicht so lange her. Ihren roten Haarschopf präsentierte Khloé Ende Mai bei einem Basketballspiel ihres Neffen Saint West (8) und machte ihn kurz darauf Instagram-offiziell. Dazu veröffentlichte die berühmte Kardashian-Schwester ein paar Schnappschüsse, die sie sichtlich happy mit ihrem feurigen neuen Look zeigten. "Strawberry Shortcake Vibes", kommentierte sie ihren Beitrag und ergänzte: "Danke, meine Süße [Tracey Cunningham], dass du mir das schönste Erdbeerrot geschenkt hast!"

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Realitystar

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, TV-Star, Mai 2024

Wie findet ihr Khloés brünetten Look? Richtig gut, das steht ihr super! Ich mochte die roten Haare mehr. Ergebnis anzeigen



