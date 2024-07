Beziehung offiziell? Dua Lipa zeigt sich verliebt mit Callum

Jetzt ist es endlich bestätigt: Dua Lipa (28) ist glücklich und verliebt. Schon seit einigen Monaten werden die Sängerin und ihr Lover Callum Turner (34) immer wieder von Fotografen erwischt, doch erst jetzt macht die "Training Season"-Interpretin ihre Beziehung auch auf ihrem Instagram-Account offiziell. Dort teilt sie nun eine Bilderreihe von sich, Callum und ihren Freunden beim Glastonbury Festival in England. Auf einem Pärchenfoto laufen sie zusammen über eine Wiese. Callum hat sich einen Pullover um den Kopf gewickelt und einen Arm um Duas Schultern gelegt. Er hält den Pop-Star fest an sich gezogen und gibt ihr einen Schmatzer auf den Kopf. Zu den Fotos schreibt Dua: "Tanzen, bis man den Sonnenaufgang sieht, ist ein Glasto-Ritual."

Auf dem zweiten Foto liegen Dua und Callum gemeinsam auf einer Wiese, haben Drinks in der Hand und quatschen. Dass Dua ihre Beziehung zu dem "Emma"-Darsteller endlich offiziell macht, feiern auch ihre Fans. In den Kommentaren findet man vor allem Kommentare wie: "Du und Callum seid so süß!", "Callum und Dua sind einfach so cool zusammen!" und "Dua und Callum sind das beste Pärchen auf der Welt!" Ein paar Supporter scherzen allerdings auch und kommentieren: "Wer ist denn dieser Typ da neben meiner Freundin?" oder "Das sollte ich sein..."

Das Duo datet sich schon seit Anfang des Jahres und reist schon mindestens genauso lange durch die ganze Welt. In den vergangenen Wochen waren sie bereits gemeinsam in Paris, Los Angeles und New York unterwegs. Wie es scheint, verbringen die Turteltauben fast jede freie Minute miteinander. Einem Insider zufolge sind die beiden sogar "unzertrennlich". "Sie meinen es sehr ernst miteinander. Die Anziehungskraft ist definitiv da", verriet die Quelle gegenüber Us Weekly im März.

TatianaK / BACKGRID Dua Lipa und Callum Turner, April 2024

Backgrid Dua Lipa und Callum Turner, März 2024

