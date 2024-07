Ein Jahr Mama: Das hat Lindsay Lohan in der Zeit gelernt!

Fast ein Jahr ist seit der Geburt von Lindsay Lohans (38) Sohn Luai, der mittlerweile elf Monate ist, vergangen. In einem Interview mit E! News verrät die Schauspielerin, welche Herausforderungen sie in der frühen Phase nach der Geburt bewältigen musste und warum sie Eltern dringend dazu rät, sich auch um sich selbst gut zu sorgen. "Anfangs wollte ich keinen Moment verpassen", gibt Lindsay zu und witzelt: "Selbst wenn das Baby schläft, wird man schnell zum kleinen Stalker. Aber wenn man erst einmal ein gutes System gefunden hat, versteht man, dass es in Ordnung ist, sich Zeit zu nehmen."

Lindsay betont außerdem, wie wichtig es für sie sei, Zeit für sich selbst zu finden und diese Momente zu genießen. "Ich brauche das. Ich muss mich gut fühlen, um großartig für mein Kind sein zu können", erklärt sie. Die Mean Girls-Darstellerin habe auch eine weitere Sache im vergangenen Jahr verinnerlicht. "Nach der Geburt erkennt man, wie stark wir Frauen sind", sagte Lindsay und fügt hinzu: "Wir vergessen oft, uns dafür Anerkennung zu geben. Manchmal sollten wir eine Pause einlegen, uns hinsetzen und über alles nachdenken, was wir leisten und wie viel Kraft wir haben."

Vor knapp zwei Jahren hatte Lindsay ihrem Partner Bader Shammas das Jawort gegeben. Im Juli 2023 begrüßten sie dann ihren ersten Sohn Luai. Den Familienalltag mit ihrem Sohnemann genießt die 37-Jährige sehr – und dieser gestaltet sich ganz normal, wie bei anderen Leuten. "Morgens wache ich auf und frühstücke mit meinem Sohn. Ich esse Toast und Joghurt. Ich bin eine begeisterte Teetrinkerin, also trinke ich gerne Tee, setze mich hin, konzentriere mich und denke nach", erklärt sie im Interview. Um abzuschalten, meditiere sie unter der Dusche und mache Pilates, wobei Luai sie manchmal unterstützt.

Bei einem Kind soll es aber nicht bleiben! In der "The Drew Barrymore Show" deutete Lindsay an, dass sie sich weiteren Nachwuchs wünscht. "Ich hatte das Glück, ein Geschwisterchen zu haben. Also möchte ich, dass Luai das auch hat", erklärte sie. Ihr Wunsch nach einer größeren Familie ist nach wie vor präsent, und die "Freaky Friday"-Darstellerin plant, in den nächsten ein bis zwei Jahren ein weiteres Baby zu bekommen – das behauptete zumindest ein Insider gegenüber Us Weekly. Insgesamt wünsche sich die Produzentin vier Kinder.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lindsay Lohan und Bader Shammas, März 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, April 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Lindsays Offenheit über ihre Erfahrungen als Mama? Inspirierend und interessant. Toll, dass sie so ehrlich darüber spricht. Na ja. Finde ich jetzt nicht so besonders... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de