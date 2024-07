"Zwei Zähne": Halle Bailey teilt Meilenstein von Baby Halo!

Halle Bailey (24) und ihr Partner DDG (26) wurden 2023 erstmals Eltern: Ihr Sohnemann Halo erblickte das Licht der Welt. In einem aktuellen Interview mit ET gibt die Musikerin nun private Einblicke, was ihren Wonneproppen anbelangt. Vor Kurzem verbuchte der kleine Mann einen ganz besonderen Meilenstein. "Oh mein Gott! Ich und sein Papa haben gelacht, als seine Zähne herauskamen! Er hat zwei kleine Zähnchen, die unten herausgucken – ich habe geweint, als ich das gesehen habe!", erinnert sich die Sängerin an den emotionalen Moment zurück.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs betont Halle, wie sehr sie in ihrer neuen Rolle als Mutter aufgeht. "Es ist so wundervoll. Ich meine, ich bin noch nie zuvor so verliebt gewesen in etwas oder jemanden in meinem Leben", schwärmt die 24-Jährige und fügt hinzu: "Ich sehe ihn an und kann einfach nicht glauben, dass er mir gehört. Ich bin einfach so dankbar." Trotz des Babyglücks wolle die "Arielle, die Meerjungfrau"-Darstellerin aber auch ihre Liebe zur Musik nicht vernachlässigen. Die liebevolle Mama verrät, dass sie bald mit ihrer älteren Schwester Chloe Bailey an einem Album arbeiten wird.

Dass Halle Updates über ihren Nachwuchs preisgibt, ist nicht das erste Mal: Bereits in den vergangenen Monaten plauderte die stolze Mama über die Erfolgserlebnisse ihres Sohnes. Gegenüber Access Hollywood enthüllte die Schauspielerin beispielsweise, dass Halo bereits am Plappern sei: Mit gerade einmal drei Monaten konnte der Sonnenschein wohl bereits das Wort "Dada" sagen.

Getty Images Halle Bailey, Sängerin

Instagram / hallebailey Halle Bailey und ihr Sohn Halo im Krankenhausbett

