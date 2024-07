Die neue Staffel von "Beauty & the Nerd" startet im August!

Für Fans von Beauty & the Nerd gibt es gute Nachrichten: Der Sender ProSieben startet die fünfte Staffel der beliebten Show am 15. August! Die Kuppelshow bringt erneut acht Beauty-Nerd-Paare zusammen und verspricht spannende Begegnungen zwischen den unterschiedlichen Welten. Insgesamt sechs Folgen soll es geben. Gedreht wurde die Staffel in der malerischen Kulisse von Koh Samui in Thailand, wo sich die Paare auf das Abenteuer einlassen. Neben der TV-Ausstrahlung kann "Beauty & The Nerd" auch auf Joyn abgerufen werden.

Nach einem überraschend erfolgreichen Jahr 2023 mit einem Marktanteil von durchschnittlich 12,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe möchte ProSieben an den Erfolg anknüpfen. Anders als im vergangenen Jahr, als die Show bereits Ende Juni startete, läuft die erste Folge diesmal wieder im August, da keine großen Sportevents wie die EM oder Olympischen Spiele die Programmplanung beeinflussen. Auch 2021 begann die Staffel im August – dieser späte Sommertermin scheint sich für den Sender also zu bewähren.

Die vierte Staffel, die ursprünglich für 2022 geplant war, musste aufgrund von unvorhergesehenen Umständen verschoben werden. Laut einer Pressemitteilung des Senders erforderten diese "Umstände" eine "unabhängige Prüfung". Nach Abschluss dieser Prüfungen konnte die Staffel im vergangenen Jahr doch noch ausgestrahlt werden und wurde prompt zu einem Publikumserfolg.

Die vergangene Staffel gewannen Setty Mois und Samuel, die als Beauty und Nerd ein unschlagbares Team bildeten. Die Burlesque-Tänzerin und der Mittelalter-Fan setzten sich in nervenaufreibenden Finalrunden durch und holten sich den Siegespokal samt 50.000 Euro Preisgeld. Die Fans erinnern sich noch gut an die spannenden Herausforderungen, bei denen sich die beiden stets als harmonisches Team behaupten konnten. "Es hat so viel Spaß gemacht!", betonte Samuel nach dem fulminanten Finale.

Anzeige Anzeige

ProSieben Die "Beauty & The Nerd"-Kandidaten vorm Finale

Anzeige Anzeige

ProSieben / Benjamin Kis Marco und Walentina Doronina bei "Beauty & The Nerd" 2023

Anzeige Anzeige

ProSieben/Benjamin Kis Samuel und Setty bei "Beauty & The Nerd" 2023

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch auf die neue Staffel von "Beauty & The Nerd"? Oh ja, das wird super! Nee, ich finde das Konzept nicht mehr so gut... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de