Doppelmoral: Fans kritisieren Melina für Beziehung mit Max!

Melina Hoch und Max Bornmann bestätigten vor wenigen Stunden ihre Beziehung. Unter dem süßen Instagram-Video, in dem sich die Realitystars total verliebt zeigen, sammelt sich allerdings nicht nur Zuspruch. Viele Fans werfen der Love Island-Bekanntheit Doppelmoral vor: "Wieso nimmt man jemanden, der öffentlich seine Freundin betrogen hat, wenn der Grund der letzten eigenen Trennung Betrug war? Check ich nicht. Wie schaffst du es, Max zu vertrauen?" Ein anderer Follower prophezeit Melina dasselbe Schicksal wie Max' Ex-Freundin Luisa Früh: "Bleibt (leider) spannend, mit wem er ihr fremdgeht."

Bei Make Love, Fake Love betrog Max seine damalige Partnerin mit Single-Lady Yeliz Koc (30). Nach der Show versuchten es die beiden noch miteinander, beendeten ihre Beziehung aber wenig später. Danach ging es für Max unter anderem zu Are You The One – Reality Stars in Love, wo er nichts anbrennen ließ und seinen Marktwert testete. Melina beendete ihre Beziehung mit Tim Kühnel, nachdem er fremdgeknutscht hatte.

Seitdem Max und Melina im September knutschend auf einem Festival abgelichtet wurden, halten sich hartnäckig die Gerüchte, dass die beiden miteinander anbandeln. Vor wenigen Stunden veröffentlichten sie schließlich das Video im Netz, das alle Zweifel aus dem Weg räumt. In dem Clip sind verschiedene Sequenzen zusammengeschnitten, die das Paar im Urlaub, beim Kuscheln oder in lustigen Momenten zeigen.

Instagram / melina.hoch Tim Kühnel und Melina Hoch, Realitystars

Promiflash Melina Hoch und Max Bornmann, September 2023

