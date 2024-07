Ernste Beziehung: Gigi Hadid und Bradley Cooper sind happy!

Bradley Cooper (49) und Gigi Hadid (29) haben ihre Beziehung auf ein neues Level gehoben und genießen ihre gemeinsame Zeit in vollen Zügen! Ein Insider verrät gegenüber People: "Sie sind in einer richtigen Beziehung und Gigi ist sehr glücklich mit Bradley." Trotz ihrer vollen Terminkalender gelingt es den beiden, Zeit füreinander zu finden und ihre Gesellschaft zu genießen. Anfangs schien es nur ein lockerer Flirt zu sein, doch inzwischen ist es zwischen dem Schauspieler und dem Supermodel "viel ernster" geworden.

Die beiden teilen viele gemeinsame Interessen und einen ähnlichen Freundeskreis, wodurch sie eine blühende Beziehung haben. "Sie haben viel Spaß zusammen und verstehen sich blendend", verriet die Quelle weiter. "Wenn man bedenkt, wie sehr beide mit Arbeit und Familie beschäftigt sind, haben sie es geschafft, diese [Beziehung] am Leben zu erhalten und es läuft gut", meint ein weiterer Informant. Beide haben Kinder aus früheren Beziehungen: Bradley hat eine Tochter namens Lea De Seine mit Ex Irina Shayk (38), während Gigi Mutter der kleinen Khai ist, die sie mit Ex-Freund Zayn Malik (31) bekam.

Die ersten Anzeichen ihrer aufkeimenden Romanze zeigten sich im Oktober 2023, als Gigi und der "A Star Is Born"-Darsteller zusammen in einem italienischen Restaurant in New York gesichtet wurden. Seitdem lässt sich das Paar häufiger gemeinsam sehen – so etwa auch bei einem privaten Dinner mit Bradleys Mutter nach den Golden Globes 2024. Ein weiteres Highlight war ihr gemeinsamer Besuch des BottleRock Napa Valley Festivals, wo sie eng umschlungen zur Musik von Stevie Nicks (76) tanzten. Bisher äußerten sich die zwei aber noch nicht offiziell zu ihrer Beziehung. Auch auf einem roten Teppich posierten sie bislang noch nicht gemeinsam.

Bereits vor zwei Monaten machten Gerüchte die Runde, dass Bradley und Gigi möglicherweise bald sogar schon den nächsten Schritt gehen und den Bund der Ehe eingehen könnten. Ein Insider verriet gegenüber ET: "Alles läuft gut mit Gigi und Bradley und sie sind wirklich glücklich in ihrer Beziehung. Ihre Freunde und Familie würden es gerne sehen, wenn sie sich bald verloben." Der Promi-Kenner fügte hinzu, dass die zwei aber einen eigenen Zeitplan haben und sich nicht unter Druck setzen lassen wollen.

Über ihre gemeinsame Zukunft sprechen die beiden ganz offen. "Kommunikation war schon immer der Schlüssel zwischen den beiden und sie sind offen und ehrlich zueinander, was ihre Zukunft angeht", so der Tippgeber. Ihre Kinder spielen dabei eine große Rolle. Ein Treffen ihrer Töchter, Lea De Seine und Khai, sei damals bereits in Planung gewesen. Doch laut einem Insider von OK seien Gigi und Bradley sehr vorsichtig damit gewesen, ihre Kids einander vorzustellen. "Sie führen ernsthafte Diskussionen, da Mädchen in ihrem Alter sehr leicht anhänglich werden. Sie wollen nicht, dass sich die Mädchen gut verstehen, nur um ihnen dann den Boden unter den Füßen wegzuziehen, wenn ihre Beziehung nicht funktioniert."

Anzeige Anzeige

Getty Images Bradley Cooper bei der Breakthrough Prize Gala im Academy Museum of Motion Pictures

Anzeige Anzeige

Getty Images Gigi Hadid, Model

Anzeige Anzeige

JosiahW / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

Instagram / gigihadid Gigi Hadid, Model

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Gigi und Bradley werden sich bald zusammen auf dem roten Teppich zeigen? Ja, das kann jetzt nicht mehr lange dauern! Nee, sie wollen ihre Liebe ja eher aus der Öffentlichkeit halten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de