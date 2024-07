Faltenfreie Mimik: Hat Cristiano Ronaldo etwa nachgeholfen?

Cristiano Ronaldo (39) sorgte mit seiner Emotionalität nach dem verschossenen Elfmeter nach dem EM-Spiel gegen Slowenien für ordentlich Schlagzeilen. Doch dabei fiel auch ein weiteres Detail auf: Die Mimik des Fußballers, die sich trotz Tränen kaum verzieht. Hat der Sportler etwas an sich machen lassen? Gegenüber Bild gibt Beauty-Doc Tom Wedel eine Einschätzung: "Die sehr feine und kleinporige Haut lässt auf 'Glow Behandlungen' mit Vitamin C und Hyaluron-Boostern schließen. Ich sehe auch eine Botox-Behandlung im Bereich der Augen, also der Krähenfüße, als sehr wahrscheinlich an."

Doch nicht nur die Haut des 39-Jährigen wirkt verändert, so der Mediziner: "Bei Cristiano Ronaldo sieht man augenscheinlich, dass seine gesamte Zahnreihe mit Veneers perfekt zu einem 'Hollywood-Smile' verändert wurde." Beim Betrachten von Fotos, die Cristiano in seiner Jugend zeigen, "lässt sich fast ableiten, dass auch an der Nase eine operative Veränderung stattgefunden hat." Außerdem sei der Freund von Georgina Rodríguez (30) als Investor an einer Klinik für Haartransplantation in Spanien beteiligt. "Durchaus möglich, dass auch seine eigene Haarlinie mit Eigenhaar verdichtet wurde", meint der Beauty-Doc im Interview mit dem Blatt.

Nachdem die portugiesische Nationalmannschaft einen Elfmeter zugesprochen bekommen hatte und Cristiano diesen verschossen hatte, kullerten bei dem ehrgeizigen Kicker die Tränen. "Es gibt Augenblicke, die man nicht erklären kann, wo die Leidenschaft einfach durchgeht. Ich habe es erst nicht geschafft und den Elfmeter verschossen. [...] Das passiert mir selten. Deshalb habe ich auch weinen müssen", erklärte er seinen Gefühlsausbruch nach dem Schlusspfiff in einem Interview.

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo und sein Sohn im Juni 2024

Getty Images Cristiano Ronaldo, Fußballer

