Nach Krankenhaus-Schock: Vicky Pattison ist wieder zu Hause

Vor wenigen Tagen versetzte Vicky Pattison (36) ihre Fans mit einem Post auf Instagram in große Aufruhr: Die britische TV-Bekanntheit lag im Krankenhaus. Die Ärzte vermuteten Drüsenfieber, eine schwere Infektion und einen Abszess im Hals. Jetzt meldet sich der Geordie Shore-Star erneut bei seinen Fans – diesmal mit einer etwas besseren Nachricht und einer Reihe Fotos. Vicky wurde anscheinend aus dem Krankenhaus entlassen, denn sie schreibt: "Ich bin superglücklich, wieder zu Hause zu sein, zurück bei meinen Jungs und meinem Bett... Ich fange schon an, mich wieder mehr wie ich selbst zu fühlen. Nur ein kurzes Dankeschön an alle für eure netten Nachrichten, eure Besorgnis, Genesungswünsche und Filmtipps... das wird sehr geschätzt!" Hauptsächlich zeigen die Fotos die offensichtlich erschöpfte Britin im Krankenhaus und auch die Prozeduren, die sie durchgestanden hat.

Aber auch die Krankenschwestern, die sich um Vicky gekümmert haben, werden sowohl auf den Fotos gezeigt, als auch in ihrem Text erwähnt. "Auch den Damen und Herren, die sich am Wochenende im Queens Hospital trotz des Streiks der Assistenzärzte um mich gekümmert haben, ein herzliches Dankeschön. [...] Sie haben ihr absolut Bestes getan, um sich um mich und alle anderen zu kümmern... Also ein großes Lob an die Gang", heißt es weiter. Die Fans und Freunde der Reality-TV-Bekanntheit sprechen ihr weiter Mut und Durchhaltevermögen zu. "Ich schicke dir viel Kraft und gute Besserung! Wir freuen uns, dass es dir schon besser geht", heißt es vermehrt in den Kommentaren.

Der Auslöser ihres jetzigen Zustands soll wohl eine Covid-Erkrankung gewesen sein, die Vicky nicht komplett auskuriert hatte. Trotz ihres geschwächten Immunsystems hatte sie sich keine richtige Erholung gegönnt und ihren straffen Zeitplan weiterhin durchgezogen. Die darauf folgende Erschöpfung und jegliche frühe Anzeichen einer Krankheit hatte sie komplett ignoriert. An ihrem aktuellen Zustand sei sie demnach selbst schuld, wie sie in ihrem früheren Post mitteilte. "Das war der Weckruf, den ich brauchte, aber ich bin wütend auf mich selbst, dass ich es so weit habe kommen lassen [...]", gab sie da zu.

Vicky Pattison, TV-Bekanntheit

Vicky Pattison, Geordie Shore-Bekanntheit

