Pia Tillmann trauert um BTN-Star Falko Ochsenknecht (†39)

Auch Pia Tillmann (38) kann es nicht fassen. Erst vor wenigen Stunden wurde der Tod von Falko Ochsenknecht (39) bekannt. Gemeinsam starteten die beiden ihre Karrieren bei Berlin - Tag & Nacht. In ihrer Instagram-Story teilt die Darstellerin nun ein altes Foto mit ihrem Kollegen, auf dem die beiden sich am BTN-Set angrinsen. "Und bis zuletzt hatte ich gehofft, dass es ein riesengroßes Missverständnis ist...", schreibt Pia sichtlich fassungslos und setzt ein schwarzes Herz dazu. Falkos Tod wurde am Vormittag bekannt, aber bisher sind die Todesumstände nicht öffentlich.

Pia ist aber nicht die einzige BTN-Darstellerin, die jetzt im Netz um Falko trauert. Auch Milla-Darstellerin Liza Waschke meldet sich zu Wort. Sie teilt ein ehrliches Bild von sich mit einer Träne auf der Wange und schreibt lediglich: "Ruhe in Frieden, Falko." Unter dem Post, mit dem der Account von BTN das Ableben seines Serienlieblings bekannt gibt, äußern sich ebenfalls Kollegen aus der Serie, aber auch der deutschen Fernsehlandschaft. "Falko, es ist unfassbar", meint Jenefer Riili. Köln 50667-Darsteller Danny Liedtke (34) fügt hinzu: "Nee, man, ich kann das alles nicht mehr! Es tut einfach nur weh." Ebenso entsetzt ist BTN-Star Tim Rasch (25): "Ich fasse es nicht."

Bevor Falkos Tod offiziell bestätigt wurde, kursierte bereits ein Gerücht im Netz. Auch deshalb meldete sich schließlich seine Freundin auf TikTok zu Wort. "Hey ihr Lieben, aus gegebenem Anlass ergibt sich dieser Post. Leider ist unser liebster Seelenmensch plötzlich von uns gegangen", schreibt sie unter ein Video ihres Partners. Außerdem sah sie sich gezwungen, den Spekulationen Einhalt zu bieten: "Bitte hört auf, irgendwelche Gerüchte und Unwahrheiten in die Welt zu setzen."

filmpool Liza Waschke, BTN-Star

©RTLZWEI/Magdalena Possert Falko Ochsenknecht, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

