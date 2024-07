Süße News: Cristiano Ronaldo freut sich über Familienzuwachs

In Cristiano Ronaldos (39) Leben ist momentan sehr viel los. Erst kürzlich schaffte es der Fußballstar mit seiner Mannschaft in das Viertelfinale der diesjährigen Europameisterschaft. Jetzt erreicht ihn aber eine weitere freudige Nachricht: Er hat eine Nichte bekommen! Ivana Rodríguez, die Schwester seiner Partnerin Georgina (30), und ihr Mann sind zum zweiten Mal Eltern geworden – das verkünden sie mit einem Instagram-Beitrag. "Dafne García Rodríguez. Willkommen im Leben. Wir werden dich immer lieben und für dich sorgen", schreibt Ivana zu einer Reihe von Schnappschüssen ihrer Tochter.

Bei dieser Art von Neuigkeiten dürften bei dem 39-Jährigen bestimmt ein paar Tränen kullern – diesmal aber vor Freude! Als er nämlich beim Spiel der portugiesischen Nationalelf gegen Slowenien einen Elfmeter verschoss, überkam Cristiano kurzzeitig die Trauer. "Es gibt Augenblicke, die man nicht erklären kann, wo die Leidenschaft einfach durchgeht. Ich habe es erst nicht geschafft und den Elfmeter verschossen. [...] Das passiert mir selten. Deshalb habe ich auch weinen müssen", erklärte der Torschütze danach in einem Fernsehinterview.

Sein Fehlschuss im Achtelfinale war im Nachhinein auch nicht tragisch, denn Cristianos Mannschaft schaffte es durchs Elfmeterschießen am Ende doch noch weiter. So ist es dem Kicker möglich, noch ein paar Meisterschaftsspiele mitzunehmen. Denn wie er der portugiesischen Sportzeitung "O Jogo" gegenüber bestätigte, wird er bei der nächsten Europameisterschaft nicht mehr dabei sein. "Es ist zweifellos meine letzte Europameisterschaft", offenbarte er und fügte hinzu: "Ich bin deswegen nicht emotional. Mich bewegt all das, was Fußball bedeutet – die Begeisterung für das Spiel, die Begeisterung für meine Fans, meine Familie, die Zuneigung der Menschen zu mir."

Instagram / cristiano Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo während einem Event

Getty Images Cristiano Ronaldo bei der Fußball-EM 2024

