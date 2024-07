Ein Zeichen? Jennifer Lopez trägt ihren Ehering wieder nicht

Angeblich soll die Ehe von Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) kurz vor dem Aus stehen. Diesen Gerüchten heizt die Sängerin nun ein weiteres Mal mächtig ein: Für eine aktuelle Werbekampagne ihrer Beauty-Linie verzichtet die Schauspielerin auf ein ganz bestimmtes Schmuckstück, das sonst an ihrem Finger glänzt: Ihren Ehering. Das ist in einem Clip in ihrer Story auf Instagram zu sehen.

Bereits vor wenigen Tagen machte die Musikerin auf ähnliche Weise auf sich aufmerksam. Die 54-Jährige wirkte auf Fotos ziemlich verdächtig, was ihren Klunker betraf: Statt ihre Hand in einer natürlichen Position zu halten, versteckte J.Lo diese. Ob das Ganze tatsächlich etwas mit den Krisengerüchten um sie und ihren Noch-Ehemann zu tun hatte, ist bislang nicht bekannt.

Ein Insider behauptete vor wenigen Tagen, dass Ben und Jennifer seit Monaten getrennte Wege gehen. Mittlerweile hat der Hollywoodstar laut People sogar seine Habseligkeiten aus der gemeinsamen Villa geräumt. "Ben wohnt weiterhin in dem Mietobjekt in Brentwood. Er ist jetzt seit etwa zwei Monaten dort", meinte die Quelle zu wissen. Bisher bestätigten aber weder der Oscar-Preisträger noch die "Ain't It Funny"-Interpretin ihr angebliches Liebes-Aus.

ActionPress Jennifer Lopez im Juni 2024

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2024

