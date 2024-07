Halle Bailey zeigt erstmals das Gesicht von Sohnemann Halo!

So sieht das Gesicht des kleinen Fratzes also aus! Im Dezember 2023 brachte Halle Bailey (24) ihren ersten Nachwuchs zur Welt. Auf Social Media lässt die Schauspielerin ihre Fans regelmäßig am Alltag mit ihrem Kleinen teilhaben und überrascht mit niedlichen Fotos – sein Gesicht machte sie dabei bisher immer unkenntlich. Nun veröffentlicht die Arielle, die Meerjungfrau-Darstellerin erstmals ein Foto auf Instagram, auf dem Halo komplett zu sehen ist! Darauf steht Halle gemeinsam mit ihrem Partner DDG (26) auf einem Steg an der italienischen Küste und trägt ihren Sohn auf dem Arm. Die Ähnlichkeit zu Mama und Papa ist dem Kleinen deutlich anzusehen!

In ihrer Rolle als Mutter geht Halle voll und ganz auf. Im Interview mit ET kann die Beauty gar nicht mehr aufhören zu schwärmen, als sie beginnt, von Halo zu reden. "Es ist so wundervoll. Ich meine, ich bin noch nie zuvor so verliebt gewesen in etwas oder jemanden in meinem Leben. Ich sehe ihn an und kann einfach nicht glauben, dass er mir gehört. Ich bin einfach so dankbar", betont der Filmstar. Mittlerweile wachsen Halo bereits die ersten Zähnchen – als seine Mama das sah, habe sie geweint, gestand Halle im Interview.

Zum diesjährigen Muttertag, den die 24-Jährige erstmals selbst als Mutter feierte, machte sie sich ein ganz besonderes Geschenk: Halle ließ sich Halos Namen tätowieren! In roter Schnörkelschrift steht nun für immer der Name auf der Unterseite ihres Handgelenks geschrieben. Den Buchstaben O hat sie dabei mit einem zarten Heiligenschein versehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / hallebailey Halle Bailey mit ihrem Sohn Halo, im März 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / hallebailey Tattoo von Halle Bailey

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wem sieht Halo ähnlicher? Er kommt total nach DDG. Er sieht total wie Halle aus! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de