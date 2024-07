Justine Dippl in großer Sorge: Sohn ist "blau angelaufen"

Vor rund zwei Wochen ist Justine Dippl zum zweiten Mal Mama geworden. Nachdem sich die Influencerin und ihr Mann Arben Zekic gerade an die Anfangszeit mit dem kleinen Jarno Zinédine gewöhnt haben, passierte das Unglück. "Es war wirklich grausam, was mein Mann und ich erlebt haben", beginnt die frischgebackene Mama in ihrer Instagram-Story zu erzählen und erklärt, dass sie dem Kleinen die Flasche gegeben und ihn dann auf die Couch gelegt habe. Doch plötzlich schrie er und begann "immer wieder blau" anzulaufen, da er sich "derbe verschluckt" habe.

"Wir wussten einfach nicht, wie wir reagieren sollen", klagt Justine. Also habe sie den Krankenwagen gerufen. Dort wurde der Kleine untersucht und es kam heraus, dass er sich tatsächlich verschluckt hatte. Nach zweitägiger Behandlung gibt die Ex von Joey Heindle (31) nun Entwarnung: "Es ist alles gut." Mit ihrer Geschichte wolle sie andere Mütter vor solch einer Situation warnen.

Schon im Sommerhaus der Stars hatten Justine und Arben bewiesen, was für ein eingefleischtes Team sie sind. Nach der Ausstrahlung heirateten die Turteltauben und begrüßten ihr zweites gemeinsames Kind auf der Welt. "Ich heiße Jarno Zinédine. Ich bin am 18. Juni um 08:22 Uhr auf die Welt gekommen, bin 49 Zentimeter groß und wiege 2.680 Gramm. Mit mir ist unsere Familie komplett", schrieb Justine zu süßen Schnappschüssen im Netz.

Instagram / justine_dippl Justine Dippl, Influencerin

Instagram / justine_dippl Justine Dippl und ihre beiden Kinder im Juni 2024

