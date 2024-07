Keine Energie? Jessie J gönnt sich eine Social-Media-Pause

Jessie J (36) geht mit ihren Gedanken und Emotionen sehr offen um – und sie schämt sich auch nicht zu sagen, wenn es ihr mal zu viel wird. Genau das ist jetzt anscheinend eingetroffen, denn die Sängerin teilt eine relativ vage Ankündigung in ihrer Instagram-Story. "Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich ab und zu gerne eine Pause von den sozialen Medien einlege. Die Zeit ist wieder mal gekommen. Ich werde zurückkommen, wenn ich die Energie für all das hier habe. Ganz viel Liebe", schreibt sie kurz und knapp.

Es scheint der "Price Tag"-Sängerin mental tatsächlich nicht so prickelnd zu gehen. Schon vor ein paar Tagen teilte sie eine Reihe Fotos von sich in einem schillernden, paillettenbesetzten Outfit und schrieb dazu: "Ich sende eine Umarmung an alle, die etwas Persönliches durchmachen und trotzdem für ihre Arbeit, ihre Kinder, ihre Haustiere, ihre Freunde, ihre Familie (oder irgendetwas anderes) auftauchen müssen, als ob sie es nicht wären. Ich sehe euch und ich fühle mit euch."

Seit Mai 2023 ist ihr Kalender nicht nur mit Konzerten und Auftritten gefüllt, sondern auch mit all den Pflichten einer frischgebackenen Mama. Söhnchen Sky nimmt nun einen Großteil von Jessies Leben ein, weswegen sie im März dieses Jahres sogar kurzzeitig ihre Karriere auf Eis gelegt hatte. Wie sie in einem Video damals erklärt hatte, gab sie "sich selbst die Erlaubnis, diesen Moment zu genießen."

Instagram / jessiej Jessie J, britische Sängerin

Instagram / jessiej Jessie J und Söhnchen Sky

