Nach Durchsuchung: P. Diddy verkauft seine Villa in L.A.

P. Diddy (54) fühlt sich in seinem Haus in Los Angeles wohl nicht mehr heimisch! Vor einigen Wochen wurde die Villa des Musikers in Holmby Hills von der Polizei durchsucht – nun will er sie loswerden. Wie TMZ berichtet, steht das Anwesen für einen stolzen Preis von 70 Millionen US-Dollar (etwa 65 Millionen Euro) zum Verkauf. Laut Insidern versucht der Musiker das Haus außerhalb des offiziellen Marktes zu verkaufen, und zwar für viel mehr Geld, als er zuvor dafür ausgegeben hat. 2014 hatte er 40 Millionen US-Dollar für die Villa bezahlt.

Ob die aktuellen Negativschlagzeilen um P. Diddy, der mit bürgerlichem Namen Sean Combs heißt, an dem plötzlichen Hausverkauf Schuld sind? Vor einigen Monaten wurde er mit mehreren Anschuldigungen des sexuellen Missbrauchs, der Vergewaltigung und des Sexhandels konfrontiert. Ende März fand deshalb in besagtem Haus in L.A. eine Razzia statt. Laut The Guardian stürmten die Beamten das Grundstück und waren dabei schwer bewaffnet. Mehrere Personen wurden in Handschellen abgeführt, darunter auch ein Sohn des 54-Jährigen. Die grobe Umgangsweise der Polizisten bemängelte P. Diddys Anwalt danach. "Es gibt keine Entschuldigung für diese Art von Machtdemonstration und Feindseligkeit der Behörden! Die Art und Weise, wie seine Kinder und Angestellten behandelt wurden, ist nicht zu tolerieren", erklärte Aaron Dyer gegenüber CNN.

Aktuell laufen mehrere Klagen gegen den US-Amerikaner. Unter den Frauen, die behaupten, von ihm missbraucht worden zu sein, ist unter anderem seine Ex-Freundin Cassie (37). Vor ein paar Wochen wurde ein Video veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie P. Diddy die damals 29-Jährige durch einen Flur zerrt und dann tritt. Dazu bezog er in einem Instagram-Video Stellung: "Mein Verhalten in diesem Video ist unentschuldbar!" Auch Cassie meldete sich dazu – sie bedankte sich für die Unterstützung. "Das ist erst der Anfang! Häusliche Gewalt ist ein riesiges Problem. Sie hat mich zu jemandem gemacht, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich es werden würde", schrieb die Sängerin außerdem im Netz.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Cassie, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, P. Diddy verkauft sein Haus wegen der Razzia und der Klagen? Ja, bestimmt braucht er nun Geld für die möglichen Prozesse. Nee, das hat einen anderen Grund. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de