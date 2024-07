Prinz Edward ersetzt Prinzessin Kate bei Event in Schottland

Die Royal Week in Schottland ist in vollem Gange. Fans des britischen Königshauses hatten auf eine Rückkehr von Prinzessin Kate (42) bei den Feierlichkeiten gehofft. Allerdings musste die dreifache Mama der traditionsreichen Veranstaltung fernbleiben. Stattdessen nahm Prinz Edward (60) ihren Platz ein. Auf einem offiziellen Foto, das der Palast auf Instagram veröffentlicht, posiert der jüngste Bruder des Königs neben Charles (75), Königin Camilla (76) und Prinz William (42). Auf dem Porträt tragen die Adligen edle Roben und Hüte, die mit langen Federn geschmückt sind. Die ungewöhnlichen Outfits weisen sie als Mitglieder des Distelordens aus, zu dessen Ehren sie vorher einen Gottesdienst in Edinburgh besuchten.

Für den Ehemann von Herzogin Sophie (59) war es eine besondere Ehre, denn er wurde bei der Zeremonie offiziell in den noblen Ritterorden aufgenommen. Schon an seinem Geburtstag im März hatte Charles dies angekündigt. "Anlässlich des [...] 60. Geburtstages des Herzogs von Edinburgh hat Seine Majestät, der König, die Gnade, Seine Königliche Hoheit in den ältesten und nobelsten Distelorden zu erheben", hatte es damals auf seinem Social-Media-Profil geheißen. Doch Edward war nicht der Einzige: Auch Camilla durfte sich über die außergewöhnliche Ehrung in Edinburgh freuen.

Aufgrund ihrer Krebserkrankung kann Kate momentan nur sehr vereinzelt öffentlich auftreten. Allerdings wird vermutet, dass die Royal-Lady dem Finale des historischen Tennisturniers in Wimbledon beiwohnen könnte. Als Schirmherrin wäre sie dafür zuständig, den Gewinnern am Ende den Pokal zu überreichen. Ihr Mann wird zu dem Zeitpunkt möglicherweise einen anderen wichtigen Termin haben. Am selben Wochenende wird das Endspiel der Europameisterschaft in Berlin stattfinden. Wie Daily Mail berichtete, soll William unbedingt dabei sein wollen, falls es die englische Mannschaft bis ins Finale schafft.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Edward, Königin Camilla, König Charles und Prinz William in Edinburgh, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate mit Prinzessin Charlotte und Prinz George beim Wimbledon-Finale

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr das Porträt? Sehr schön. Ich liebe diese alten Traditionen. Nicht so schön. Das ist mir zu altmodisch. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de