Im Kampf gegen MS: Christina Applegate hat besonderen Wunsch

Christina Applegate (52) hat offenbart, wie sie ihre verbleibenden Tage mit ihrer Multiplen Sklerose verbringen möchte. "Es gibt Dinge, die ich in den Tagen, die mir im Leben noch bleiben, tun möchte", schreibt die "Dead to Me"-Darstellerin auf X und führt weiter aus: "Ich möchte mit Shirley MacLaine (90) arbeiten und mit Cher (78) Shots trinken!" Das ist nicht das erste Mal, dass die 52-Jährige etwas mit der Oscar-Preisträgerin machen will. Von ihren Gefühlen überwältigt kommentiert sie: "Ich bin aufgewacht und der Traum, den ich mein ganzes Leben lang hatte, hat mich überrollt. Und ich weinte eine Minute lang. Und ich bin sicher, das werde ich wieder. Oh und Shirley, ich habe deine Nummer nicht mehr, also."

Seit ihrer Diagnose zeigt sich die Schauspielerin offen und ehrlich gegenüber ihren Fans und beschreibt, wie die Krankheit ihren Alltag und ihre Karriere beeinflusst hat. So gab sie im November 2022 preis, dass sie 18 Kilogramm zugenommen habe und aufgrund ihrer MS ohne Gehstock nicht mehr laufen könne. "Ich werde das niemals akzeptieren", erklärte sie damals gegenüber New York Times. Neben diesen körperlichen Veränderungen berichtete sie auch von weiteren Einschränkungen, wie dem Verlust der Blasenkontrolle, und gab offen zu, dass sie in diesem Zusammenhang nun Windeln trägt.

Erst vor drei Jahren gab Christina bekannt, dass sie an MS erkrankt ist, einer chronischen Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems. Zu dieser Zeit steckte die Beauty mitten in den Dreharbeiten ihrer Netflix-Serie "Dead to Me", bei der sie nach der Diagnose für fünf Monate aussetzen musste. Schon damals verriet sie gegenüber Variety, dass ihre Karriere auf der Kippe steht. "Jen Harding ist möglicherweise die Rolle, die ich als letzte gespielt habe. Mit meiner Krankheit weiß ich nicht, ob ich noch einmal fähig bin, zu drehen", gab die gebürtige Kalifornierin ehrlich zu.

Doch nicht nur Christina hat mit ihrer Gesundheit schwer zu kämpfen. Auch ihre Tochter Sadie enthüllte vor einigen Tagen in einem Interview im "MesSy"-Podcast, dass sie an einer seltenen Krankheit namens posturales Tachykardiesyndrom leidet, die sich vor allem durch Symptome wie Schwindel, Benommenheit, Tremor und Schwäche äußert. Sadie, die erst 13 Jahre alt ist, erklärte: "Ich habe etwas namens POTS. Ich habe keine Ahnung, was das eigentlich ist, aber es hat etwas mit dem autonomen Nervensystem zu tun und es beeinflusst mein Herz." Christina reagierte im Podcast emotional und unterstützte ihre Tochter: "Ich hasse es für dich, mein Schatz. Ich hasse es wirklich für dich."

Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

Getty Images Christina Applegate und ihre Tochter Sadie Grace, im Februar 2023

Glaubt ihr, die Wünsche werden in Erfüllung gehen? Ja, ganz bestimmt! Ich bin mir da nicht so sicher... Ergebnis anzeigen



