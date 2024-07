Nicht mit J.Lo: Mit ihnen verbrachte Ben Affleck US-Feiertag

Ben Affleck (51) genoss am Donnerstag einen Abend mit zwei seiner drei Kinder, Violet (18) und Fin, in Los Angeles. Der Batman-Star führte die Kids und deren Freunde am US-amerikanischen Unabhängigkeitstag in das Ramen-Restaurant Kay The Soba Place aus. Auf den aktuellen Fotos, die Hello! vorliegen, sieht man Ben intensiv im Gespräch mit seiner ältesten Tochter Violet, während sie das Lokal verließen. Ziemlich fürsorglich und liebevoll legte die 18-Jährige schützend einen Arm um den Hals und die Schultern ihres Vaters. Offenbar hatten die zwei einiges zu besprechen.

Aufgrund der vielen Spekulationen um Bens Ehe mit Jennifer Lopez (54) kommt diese Unterstützung für ihn wohl genau zur rechten Zeit. Denn der Promi-Spross steht seinem Vater in dieser schwierigen Phase bei und auch Ex-Frau Jennifer Garner (52) zeigt weiterhin ihren Support. Denn das Bennifer den 4. Juli nicht zusammen feierten, ist ein weiteres Indiz dafür, dass es bei dem Pärchen kriselt. Die Sängerin verbrachte den Feiertag nämlich mit ihrem Manager beim Shoppen in den Hamptons, während Ben eben in L.A. mit seinen Kids die Zeit verbrachte.

Bereits seit einigen Wochen steht das Paar mit etlichen Schlagzeilen in den Medien. Erste Krisengerüchte um die Sängerin und den Schauspieler machten im Mai die Runde. "Jennifer will ständig von ihm bestätigt bekommen, dass sie geliebt und verehrt wird", berichtete damals ein Insider gegenüber OK. Die ganzen Spekulationen wurden dann zusätzlich dadurch angeheizt, dass der 51-Jährige aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen ist und seitdem immer öfter ohne seinen Ehering gesehen wurde. Auch J.Lo ist mal mehr und mal weniger darauf bedacht, ihren Ring zu tragen. Zu den Gerüchten geäußert hat sich bisher aber noch niemand von beiden.

Doch was war der ausschlaggebende Grund für die angebliche Trennung? Insider berichteten, dass Jennifer und Ben schon längere Zeit an ihren unterschiedlichen Lebensstilen zu knabbern hatten. Während die "On the Floor"-Interpretin nach außen hin stets den Glamour suchte, soll sich Ben nach einem ruhigeren Leben gesehnt haben. "Jennifer kann die Vorstellung, sich ohne ihre Entourage zu zeigen, kaum ertragen. Für Ben war es schnell zu viel", verriet ein Nahestehender der Familie gegenüber dem OK! Magazine.

Vor allem die turbulente Vergangenheit des Hollywoodstars hat das offenbar verstärkt. "Ben hatte immer wieder mit inneren Dämonen zu kämpfen und benötigte dringend Ruhe und Stabilität", sagte eine weitere Quelle gegenüber dem Onlineportal. Trotz aller Bemühungen schaffte es das Paar nach der Hochzeit im Jahr 2022 nicht, die Balance zwischen Jennifers schillerndem Lebensstil und Bens Wunsch nach Normalität zu finden. "Es war einfach zu viel für beide", fügte der Insider hinzu. Könnte das also das endgültige Ende von Bennifer bedeuten?

T.Jackson / Backgrid / Action Press Ben Affleck und seine Tochter Violet, Juli 2023

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2023

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei einer Premiere im Mai 2023

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

