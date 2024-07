Schwangerschaft schweißt Justin und Hailey Bieber zusammen

Justin Bieber (30) und seine Frau Hailey (27) bekommen in wenigen Wochen Nachwuchs! Auf die Ankunft ihres Babys bereiten sich der Musiker und das Model momentan schon vor. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly verrät, hat das Kinderzimmer "viele neutrale Farben und ein klassisches Design mit einem modernen Touch" und ist "fast fertig". Die baldigen Eltern können die Geburt ihres Kindes kaum abwarten: "Hailey ist ekstatisch und genießt jeden Moment ihrer Schwangerschaft. Justin ist so liebevoll zu Hailey und kann die nächste Phase in ihrem Leben kaum erwarten." Die Schwangerschaft schweißt das Paar richtig zusammen, betont die Quelle: "Ihre Bindung ist stärker als je zuvor."

Die 27-Jährige fühle sich laut dem Informanten im Moment super – aktuell steht noch einiges für ihre Make-up-Marke Rhode an, aber schon bald will sie sich etwas zurücknehmen: "Insgesamt geht es Hailey gut. Sie hat nicht aufgehört zu arbeiten und ist dabei, ihr neuestes Produkt auf den Markt zu bringen, bevor sie sich eine Auszeit vom Reisen nimmt." Doch die Schwangerschaft ist für die Beauty nicht ohne. Vor ein paar Wochen klagte sie noch über ein paar Beschwerden in ihrer Instagram-Story: "Also, wer wollte mir von den Schmerzen im unteren Rücken erzählen?" Zuvor hatte sie Heißhungerattacken. Ihr Lieblingssnack in der Zeit: Eiersalat auf einer sauren Gurke mit scharfer Sauce.

Hailey und Justin sind bereits seit über fünf Jahren verheiratet. Seither wurde immer wieder darüber gemunkelt, dass es bei ihnen kriseln soll. Anfang des Jahres brodelte die Gerüchteküche gewaltig: Damals hatte Stephen Baldwin (58), der Vater des Models, im Netz dazu aufgerufen, für das Ehepaar zu beten – mehrere Insider behaupteten daraufhin, dass Hailey und Justin Eheprobleme haben. Doch mit der Ankündigung ihrer Schwangerschaft und ihren zuckersüßen Babybauch- und Pärchenfotos haben sie im Mai die Spekulationen beendet.

Anzeige Anzeige

MEGA Hailey Bieber, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber und Justin Bieber, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wünscht ihr euch mehr Einblicke in Haileys Schwangerschaft? Nee, das ist ja ihre private Sache. Ja, ich wünschte, sie würde mehr erzählen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de