Starker EM-Gegner: Dieter Bohlen drückt DFB-Elf die Daumen!

Dieter Bohlens (70) Worte klingen sicher wie Musik in Julian Nagelsmanns Ohren! Heute Abend steht das große Viertelfinalspiel Deutschland gegen Spanien an. Damit die deutsche Nationalelf bei der Vorbereitung nicht abgehört werden kann, ordnete der Verband laut Bild Spezial-Personal an, das Trainingsgelände mit Musik zu beschallen. Unter anderem lief Dieters Erfolgshit "Cheri Cheri Lady". Der DSDS-Star wisse bereits, dass DFB-Trainer Julian seine Musik mag und fühle sich deswegen sehr "geehrt". Zum Dank widmet er Julian ein paar nette Worte: "Was auch immer passiert: Ich stehe hinter Julian und der gesamten Mannschaft!"

Dieter könne sich vorstellen, wie groß der heutige Druck auf die DFB-Elf bezüglich des Matches gegen die Spanier sein muss – die Herausforderung ist in seinen Augen alles andere als leicht. "Der Druck gewinnen zu müssen, muss wahnsinnig sein und der Gegner ist für mich eine der stärksten Mannschaften des Wettbewerbs", meint der Pop-Titan und betont noch einmal: "Ich stehe hinter unserer Mannschaft mit 100 Prozent meines Herzens und allen Daumen, die ich habe." Um das Team bestens zu motivieren, schlägt er vor, seinen 80er-Jahre Hit "You Can Win If You Want" zu spielen.

Die Anspannung wegen des heutigen Viertelfinales ist groß. Doch wie steht es um die Fußballer – sind sie optimistisch gestimmt? Toni Kroos (34) fasste laut Bild vor wenigen Tagen auf einer Pressekonferenz die Gefühlslage zusammen. "Vor dem Turnier gab es viele Zweifel. Ein gewisses Minimalziel haben wir erreicht. Unabhängig davon, wie es weitergeht, wird man im Nachgang nicht mehr von einer Katastrophe sprechen", erklärte der Profikicker. Doch der Antrieb sei, das Spiel zu gewinnen und "noch deutlich weiterzukommen".

Getty Images Julian Nagelsmann, Trainer

Getty Images Spieler der deutschen Nationalmannschaft, Juni 2024

