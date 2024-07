Fans toben: Travis Kelce gibt Taylor Kuss vor Mega-Publikum

Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) gelten wohl als das Traumpaar schlechthin! Ob Konzert oder NFL-Spiel – die Sängerin und der Footballspieler unterstützen sich in jeder denkbaren Lebenslage. Der Sportler stattete seiner Liebsten erst vor wenigen Tagen einen Besuch auf einem ihrer Konzerte in Amsterdam ab und sorgte für eine niedliche Überraschung bei den Zuschauern. Wie auf einem Video, das auf X kursiert, zu sehen ist, verlassen Taylor und Travis nach einem erfolgreichen Konzert die prall gefüllte Arena. Hand in Hand laufen die beiden hinter der Bühne Richtung Ausgang entlang. Der Partner der "Cruel Summer"-Interpretin heizt die Menge mit einer Armbewegung ordentlich an, während seine Liebste ihren Fans ausgiebig zuwinkt. Kurz vor dem Ausgang greift der Bruder von Jason Kelce (36) seine Freundin, zieht sie an sich und gibt ihr einen dicken Kuss auf den Kopf – eine Geste, die die Menge zum Toben bringt.

Taylor und Travis' Fans sind über den Clip mehr als entzückt. "Ich liebe die beiden. Sie sind so süß zusammen. Ich muss immer lächeln, wenn ich sie zusammen sehe", tippt beispielsweise ein begeisterter User unter das Video. Ein anderer Taylor-Anhänger wusste offenbar nicht, dass auch Travis dem Konzert einen Besuch abstattete. "Warte, was? Travis war auch vor Ort?", fragte er sich in der Kommentarspalte. Die meisten Nutzer der Social-Media-Plattform freuen sich allerdings einfach nur über die Liebe der beiden Turteltauben und zeigen dies, indem sie viele Herz-Emojis als Zeichen ihrer Begeisterung kommentieren.

In Sachen süße Gesten ist Travis wohl ein absoluter Kenner. Erst vor wenigen Tagen überraschte er seine Taylor mit einem unangekündigten Besuch auf einem ihrer Konzerte in Dublin. Wie in Videos, die auf TikTok geteilt wurden, zu sehen war, überraschte der 34-Jährige seine Liebste im VIP-Bereich des irischen Stadions. Der Sängerin stand die Freude förmlich ins Gesicht geschrieben: Sie strahlte über beide Ohren!

Anzeige Anzeige

Instagram / patty_cuts Travis Kelce und Taylor Swift, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Backgrid / Action Press Taylor Swift und Travis Kelce

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von dem Video? Supersüß! Die beiden lieben sich wirklich aus tiefstem Herzen. Na ja, ich finde, die beiden feiern sich etwas zu doll... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de