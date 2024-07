Kämpft Mike Cees in Zukunft doch gegen Tim Kühnel im Ring?

Eigentlich sollten Mike Cees und Tim Kühnel bei dem Boxevent Fame Fighting gegeneinander antreten. Daraus wurde jedoch nichts. Promiflash hat den Reality-TV-Star auf der Veranstaltung Mates Date "Summer Edition" getroffen und ihn auf seinen einstigen Kontrahenten angesprochen. Dieser hatte zuletzt kein gutes Wort für den Beau übrig. "Der Tim hat eine große Klappe gehabt mit Fame Fighting und so", äußert sich der Prominent getrennt-Teilnehmer und stellt klar: "Ob der Kampf noch mal stattfindet, weiß ich nicht. Ich halte mir alles offen. Im Moment juckt mich das alles nicht – auch Geld kann mich nicht locken."

Dennoch wünsche er Tim "alles Gute" und betont: "Mir ging es zu dem Zeitpunkt nicht so gut, und in einen Boxkampf steigst du ein, wenn du zu 100 Prozent überzeugt bist, dass du es packst." Sollte sich Mike irgendwann doch bereit fühlen, zu boxen, habe er jedoch keinen bestimmten Wunschgegner. Das B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Gesicht erklärt: "Ich glaube, alle wollen auf einmal in den Ring steigen, wenn ich sage, dass ich da rein gehe. Von dem her brauche ich gar nicht sagen, wen ich haben will – wir müssen einfach gucken, wie die Stimmen in der Öffentlichkeit sind."

Nach ihrer Teilnahme bei "Prominent getrennt" wurden Mike und Tim keine Freunde. Tim schoss sogar öffentlich gegen seinen Mitstreiter. Auf TikTok behauptete der Influencer bestimmt gegenüber seinen Fans: "Nie, nie, nie werde ich noch mal so mit Mike Cees chillen!" Mit seinen Worten bezog er sich auf Videomaterial, das ihn und den Eventmanager während der Sendung auf einem Sofa zeigte. Damals kuschelten sich beide friedlich aneinander.

RTL "Prominent getrennt"-Kandidat Mike Cees

Instagram / timkuehnel Tim Kühnel, TV-Bekanntheit

