"LOL"-Special: Diese beiden Brüder kämpfen um den Sieg!

LOL: Last One Laughing-Fans aufgepasst! Noch in diesem Jahr soll ein Special der beliebten Comedy-Show von Bully Herbig (56) auf Prime Video erscheinen. Bei den Folgen wird es sich um einen Halloween-Ableger handeln, der wohl noch im Herbst ausgestrahlt wird. Der Cast wurde bisher noch nicht veröffentlicht, allerdings stehen laut Bild bereits zwei Teilnehmer fest. Beide sind keine Komiker, sondern Musiker – und sie sind Zwillinge. Die Rede ist natürlich von Bill (34) und Tom Kaulitz (34). Die Produktion der neuen Folgen soll bereits unter größter Geheimhaltung in München stattgefunden haben.

Bully brach mit seinem Format "LOL" und dem Weihnachts-Special bereits regelmäßig Zuschauerrekorde. In den Spezialfolgen im vergangenen Jahr rund um die Weihnachtszeit kämpften die Stars paarweise um den Sieg. Ob das beim Halloween-Special genauso sein wird? Dass Bill und Tom einen Sinn für Humor haben, beweisen sie aktuell in ihrer neuen Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz". Wer gemeinsam mit oder gegen das Duo um den Pokal kämpfen wird, soll wohl in der nächsten Zeit verkündet werden.

Vor rund drei Jahren ging die erste "LOL"-Folge auf dem blauen Streaming-Riesen online und unterhielt unzählige Zuschauer. Das Konzept der Sendung ist eigentlich ganz einfach: Formats-Vater Bully lädt sich eine gewisse Anzahl an prominenten Gästen ein, die meistens einen Comedy-Hintergrund vorweisen können. Diese Stars werden dann für eine bestimmte Zeit in einen Raum eingesperrt, in dem sie so gut wie alles dürfen: Sketche vorführen, Witze erzählen, dusseliges Zeug reden – nur Lachen ist nicht erlaubt. Erwischt Bully einen Teilnehmer dreimal beim Lachen, fliegt er raus.

Bill und Tom Kaulitz im Juni 2024

Michael "Bully" Herbig mit dem Cast der dritten "LOL: Last One Laughing"-Staffel

