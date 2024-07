Plant Travis Kelce erneuten Auftritt bei Taylor Swifts Show?

Wird Travis Kelce (34) bald erneut mit seiner Freundin Taylor Swift (34) auf der Bühne stehen? In dem Podcast "New Heights" verrät er seinen Zuhörern, dass der Überraschungsauftritt im Juni bei der "The Eras"-Tour ein "absoluter Knaller" war und er sich vielleicht noch einmal die Bühne mit seiner Partnerin teilen wird. "Ein großes Lob an Tay, dass ich mit ihr auf die Bühne springen durfte. Und wer weiß, vielleicht war es nicht das letzte Mal", deutet der NFL-Star an und führt fort: "Ihr müsst einfach weiter zu ihrer Tour kommen, um zu sehen, ob ich irgendwo auf der Bühne auftauche."

Für den Song "I Can Do It With A Broken Heart" performte der Sportler mit der Sängerin einen kleinen Sketch und trug sie dabei sogar eigenhändig auf der Bühne herum. Dem 34-Jährigen scheint der gemeinsame Auftritt sehr gut gefallen zu haben, wie er weiter im Podcast betont: "Sie fand den perfekten Teil der Show für mich, den ich übernehmen konnte." Mit dem Auftritt brachten Travis und die Sängerin die rund 89.000 Fans im Stadion zum Ausrasten.

Der Tight End der Kansas City Chiefs war aber nicht der einzige, der komplett aus dem Häuschen war. Auch Taylor war von dem gemeinsamen Auftritt mehr als begeistert. Sie schwärmte auf Instagram: "Ich bin immer noch hin und weg von Travis' Eras-Tour-Debüt!" Danach fügte sie noch hinzu: "Ich werde diese Show niemals vergessen." Ihr Freund Travis sei dankbar, dass sie ihn bei ihrem Auftritt mit auftreten lassen habe, wie er im Podcast erwähnt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Travis wird bald wieder auf einer Bühne mit Taylor stehen? Ja, das wird er sicherlich machen! Na ja, ich denke, das war nur einmalig... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de