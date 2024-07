Set-Unfall? Tom Cruise hat sich an seiner Hand verletzt!

Was ist denn da passiert? Der Schauspieler und Adrenalinjunkie Tom Cruise (62) mag es nicht nur auf der Leinwand abenteuerlich, sondern auch gerne im echten Leben. Zu einem seiner privaten Hobbys zählt das Fliegen von Helikoptern. Nun wurde er am Donnerstag in London erneut bei der Ankunft mit einem Hubschrauber gesichtet. Beim Verlassen des Gefährts offenbarte ein genauer Blick auf seine Hand, dass er sich eine schmerzhaft aussehende Verletzung zugezogen hat! Die Bilder, welche Dailymail vorliegen, lassen deutlich seine Wunden erkennen.

Als der 62-Jährige über das Rollfeld des Battersea-Landeplatzes ging, herrschte völlig freie Sicht auf ihn. Der Mission: Impossible-Star zeigte dabei deutlich seine entzündeten, aufgeschürften Stellen an der Hand. Wie genau er sich die Schürfwunde zugezogen hat, ist bisher allerdings nicht bekannt. Trotz seiner Blessur wirkte der Hollywoodstar gut gelaunt und ließ sich bei seinem lässigen Auftreten überhaupt nichts anmerken. Aus dem Hubschrauber heraus lächelte er sogar und zeigte mit seinem Daumen nach oben, als er gelandet war.

Seit einigen Monaten dreht der erfolgreiche Darsteller zahlreiche Szenen für die lang erwartete Fortsetzung von "Mission: Impossible" in der britischen Hauptstadt. Vor wenigen Tagen verbrachte er sogar seinen 62. Geburtstag am Filmset. Nach Feierabend folgte dann schließlich die wohlverdiente Feier seines besonderen Ehrentages. Diese beging er unter anderem zusammen mit seiner Schwester Marian Mapother, die ihn überraschend besuchte. Für den Flug zur Party stiegen sie natürlich auch in einen von Toms heiß geliebten Helikoptern.

Backgrid / ActionPress Schauspieler Tom Cruise in London, Juni 2024

Backgrid / ActionPress Tom Cruise, Schauspieler

Denkt ihr, dass Tom sich die Verletzung beim Dreh zuzog? Auf alle Fälle! Es sieht schon heftig aus. Nein, so etwas kann auch im Alltag passieren. Ergebnis anzeigen



