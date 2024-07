Tom Cruise feiert seinen 62. Geburtstag mit Schwester Marian

Tom Cruise (62) feierte gestern seinen 62. Geburtstag. Trotz des feierlichen Anlasses verbrachte der Filmstar seinen Ehrentag in London am Filmset beim Dreh der Fortsetzung von Mission: Impossible. Doch er konnte sich über einen Überraschungsgast freuen: Wie auf Schnappschüssen, die Mirror vorliegen, zu sehen ist, war seine Schwester Marian Mapother zu Besuch. Nach der getanen Arbeit stiegen die Geschwister in bester Laune in einen wartenden Helikopter – sowohl Tom als auch Marian trugen ein breites Lächeln auf den Lippen.

Geflogen wurde der Helikopter dieses Mal von einem Piloten – letzte Woche setzte sich der Actionheld noch selbst ans Steuer und flog hoch hinaus. Begleitet wurde er dabei von seinem Sohn Connor Cruise (29), dem Adoptivsohn von Tom und seiner Ex-Frau Nicole Kidman (57). Wegen des gemeinsamen Ausflugs schien der Top Gun-Darsteller ganz begeistert und voller Vorfreude. Connor hingegen stieg mit einem gefassten Gesichtsausdruck in den Hubschrauber.

Doch nicht mit jedem seiner Kinder hat Tom so ein gutes Verhältnis. Mit Suri Cruise, die aus der Ehe mit Katie Holmes (45) hervorgeht, soll er seit der Scheidung von der Schauspielerin keinen Kontakt mehr haben. Zudem soll sich die 18-Jährige nun noch ein Stück weiter von ihrem Vater entfernt haben, wie Hello berichtete. Angeblich habe sie seinen berühmten Nachnamen abgelegt. Statt Suri Cruise (18) nenne sie sich nun Suri Noelle – wobei Noelle der zweite Vorname von Mama Katie ist.

Backgrid / ActionPress Schauspieler Tom Cruise in London, Juni 2024

ActionPress / Robert O'Neil / Backgrid Suri Cruise im Juli 2022

