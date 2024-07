Taylor Swift reagiert mit Humor auf Clip von betrunkenem Fan

Taylor Swift (34) macht einem ihrer zahlreichen Fans eine besondere Freude. Ein Bewunderer der Musikerin filmte sich während seines Besuchs bei der The Eras Tour und teilte das Video auf Instagram. In diesem tanzt der Swiftie begeistert in der Menge und trinkt über den Abend hinweg eine Menge Alkohol. "Eras-Tour, aber ich werde jede Ära beschwipster!", betitelte er den viralen Post, auf den sein Idol prompt aufmerksam wurde. "Das war eine ziemliche Reise!", kommentierte die Sängerin mit einem lachenden Smiley.

Zu Taylors Besuchern zählen auch einige Berühmtheiten: Vor wenigen Tagen genoss beispielsweise Prinz William (42) das musikalische Spektakel der 34-Jährigen. Gemeinsam mit Prinzessin Charlotte (9) und Prinz George (10) feierte der britische Royal seinen 42. Geburtstag im Wembley-Stadion. Währenddessen zeigte der Thronfolger einige Tanzmoves und staubte sogar ein Selfie mit der "Shake It Off"-Interpretin ab!

Während ihrer Welttournee hat die BFF von Selena Gomez (31) auch Unterstützung ihrer Liebsten: Bei ihrem dritten Konzert in London holte Taylor ihren Partner Travis Kelce (34) mit auf die Showbühne – und der performte sogar! Gemeinsam mit den anderen Tänzern präsentierte er eine einstudierte Choreografie. Für diese schmiss sich der NFL-Spieler in ein schickes Bühnenoutfit und trug seine Freundin wortwörtlich auf den Händen.

Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

