Britney Spears schießt gegen ihren Ex Paul Richard Soliz!

Britney Spears (42) nimmt seit dem Ende ihrer Vormundschaft kein Blatt mehr vor den Mund. Jetzt gibt die "Baby One More Time"-Interpretin ihre Meinung zu einem Vorfall im Frühjahr ab. Damals zerbrach sie mit dem Absatz ihres Schuhs eine Windschutzscheibe. In ihrer Instagram-Story wirft sie die Frage auf: "Warum ist er mit 140 Kilometern pro Stunde durch ein Wohngebiet gefahren und hat extra das Fenster heruntergekurbelt, damit der Paparazzo mich sehen konnte?" Bei dem Übeltäter handelt es sich um Paul Richard Soliz, einen Ex-Freund der Sängerin. Er habe dann auch noch seine Mutter angerufen und behauptet, er würde belästigt werden.

Ihre kurze Beziehung mit Paul sorgte schon damals für Schlagzeilen. Der ehemalige Haushälter der 42-Jährigen hat nämlich eine kriminelle Vergangenheit. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly berichtete, sollen deshalb auch Britneys Mitarbeiter besorgt gewesen sein. "Ihre Assistenten wollen [Paul] nicht in ihrer Nähe haben. Das haben sie vom ersten Tag an klargemacht", verriet die Quelle. Der damalige Flirt der Familienmutter habe laut dem Informanten allerdings echtes Interesse an ihr gehabt.

Zu dieser Zeit war Britney in einer schwierigen psychischen Verfassung, denn kurz davor hatte sie mit ihrem Vater Jamie Spears (72) vor Gericht gestritten. Der Prozess war nicht zu ihren Gunsten entschieden worden, weshalb sie sich danach im Netz beschwerte. "Meine Familie hat mich verletzt! Es hat keine Gerechtigkeit gegeben und es wird sie wahrscheinlich auch nie geben", teilte sie ihren Fans mit und fügte hinzu: "Sie haben mir alles genommen." Laut TMZ hatte der Popstar versucht, Schadensersatz von Jamie einzuklagen, da er während der Vormundschaft Kontrolle über ihre Finanzen gehabt hatte.

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Britney Spears bei den MTV Music Awards, August 2016

X 17, INC. / ActionPress Jamie und Britney Spears, 2009

