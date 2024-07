Fürst Albert II. überrascht mit Achtzigerjahre-Look bei Gala

So sieht man Fürst Albert II. (66) auch nicht alle Tage! Für die diesjährige Fight Aids Gala schlüpft er in ein orangefarbenes T-Shirt mit Aufdruck und in eine helle Stoffhose – damit passt sein Outfit perfekt zu dem Motto "Stars 80". Auf Bildern, die Paris Match vorliegen, sieht man den monegassischen Adligen gemeinsam mit seiner Schwester Prinzessin Stéphanie und ihren Töchtern Camille Gottlieb (25) und Pauline Ducruet (30), die ebenfalls im Look der Achtzigerjahre unterwegs waren. Normalerweise präsentiert sich Fürst Albert in klassischen, schicken Anzügen – doch bei der Gala scheint er mit seinem schrillen Look experimentierfreudiger zu sein.

Bei dem Event erscheint Fürst Albert ohne seine Ehefrau Fürstin Charlène (46). Vor wenigen Tagen feierten sie ihren 13. Hochzeitstag und damit ihre Veilchenhochzeit. Auf Instagram kommentieren zahlreiche Fans einen Beitrag des Fürstenpalastes zum Ehejubiläum. Ein Nutzer schwärmt: "Meine allerliebsten Royals! Alles Gute zum Jahrestag, eure Hoheiten."

2011 gaben sich Fürst Albert und seine Ehefrau Fürstin Charlène das Jawort. Drei Jahre später kamen ihre Zwillinge zur Welt. Aus nicht ehelichen Verhältnissen hat er zwei weitere Kinder: eine Tochter namens Jazmin Grace Grimaldi und einen Sohn namens Alexandre Grimaldi. Beide sind von der Thronfolge ausgeschlossen, da nur Kinder aus einer Ehe die Erbfolge antreten können.

Getty Images Fürst Albert und Fürstin Charlène, Juni 2024

Eric Mathon / Palais princier Fürst Albert und Fürstin Charlène mit ihren Kindern

