Nach Trennung: Rachel Lindsay ist wieder offen für die Liebe

Rachel Lindsay (39) machte erst kürzlich eine Trennung durch. Mit ihrem Ex Bryan Abasolo (44) liefert sie sich noch immer einen Rosenkrieg vor Gericht. Einer neuen Liebe scheint die einstige US-Bachelorette dennoch nicht abgeneigt zu sein. "Ich bin für das Daten offen. Es ist merkwürdig, weil jetzt ein paar Monate seit meiner Trennung zurückliegen – wir haben das abgeschlossen. Ich bin jetzt an einem Ort, an dem ich nicht unbedingt ins Detail gehen möchte, aber ich möchte über den Heilungsprozess sprechen", erklärt sie in einem YouTube-Video von Scott Evans (40) und fügt noch hinzu: "Ich bin immer noch in meinen 30ern, ich lasse mich scheiden und ich habe keine Kinder. Ich möchte aber Kinder und ich möchte daten."

Eine ernsthafte Beziehung scheint Rachel derweil allerdings noch nicht wieder zu suchen. "Mein aktuelles Datingleben ist nur zum Spaß. Ich müsste wirklich von den Füßen gerissen werden, um zu sagen: 'Oh, er ist der Eine'", erklärt das TV-Gesicht. Für Rachel spiele das Äußere eines potenziellen Partners auch keine allzu große Rolle mehr. "Ich möchte, dass du loyal bist, eine Persönlichkeit hast, abenteuerlustig bist, charmant und vielleicht auch etwas kitschig bist", verrät sie.

Besonders das abrupte Ende der Beziehung scheint für Rachel nicht leicht gewesen zu sein. Obwohl sich dieses wohl bereits angebahnt hatte, kam der finale Schritt für sie völlig überraschend. "Er hat mir eine SMS geschickt, die einfach lautete: 'Hey, ich wollte dir nur sagen, dass ich offiziell die Scheidung eingereicht habe'", soll die 39-Jährige laut People in Gerichtsdokumenten verlauten lassen haben. Daraufhin sei alles über die Anwälte der beiden gelaufen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bryan Abasolo und Rachel Lindsay

Anzeige Anzeige

Getty Images Rachel Lindsay, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Rachel offen für Dating ist? Ich finde es super, dass sie so weit ist! Meiner Meinung nach, ist es etwas zu früh... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de