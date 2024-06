Rachel Lindsay verweigert ihrem Ex Bryan Ehegattenunterhalt

Seit Anfang des Jahres liefern sich Rachel Lindsay (39) und ihr Ex Bryan Abasolo (44) einen Scheidungskrieg vor Gericht – sogar Ehegattenunterhalt fordert der Hottie von seiner Noch-Ehefrau. Doch wie Rachel jetzt in einem Statement gegenüber Page Six erklärt, stimmt sie Bryans Wünschen hinsichtlich des Ehegattenunterhalts und der Übernahme von Anwaltskosten nicht zu. Ganz im Regen stehen lassen will die ehemalige The Bachelorette-Bekanntheit ihren Ex aber dennoch nicht...

Wie zudem TMZ berichtet, soll Rachel bereit sein, Bryan finanziell zu unterstützen – immerhin verdient sie laut den Dokumenten, die dem Medium vorliegen, etwa 57.000 Euro im Monat, während Bryans Monatseinkommen angeblich bei 12.500 Euro liegt. Demnach soll die 39-Jährige ihrem Noch-Ehemann angeboten haben, ihm monatlich umgerechnet 9.200 Euro zu zahlen.

Kennen und lieben gelernt hatten sich Rachel und Bryan 2017, als die Beauty als Rosenkavalierin bei "The Bachelorette" die große Liebe suchte. Mit dem 44-jährigen Chiropraktiker schien Rachel zunächst den Richtigen gefunden zu haben: Noch in der Show verlobten sich die beiden vor laufenden Kameras. Anfang des Jahres wurde jedoch bekannt, dass sich die TV-Bekanntheiten scheiden lassen. Wie Page Six damals berichtete, gab Bryan als Trennungsgrund "unüberbrückbare Differenzen" an.

Getty Images Bryan Abasolo und Rachel Lindsay

Getty Images Bryan Abasolo und Rachel Lindsay

